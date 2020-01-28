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28 января • обновлено в 17:04
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Новый кроссовер Nissan за $10 000: каким он будет

1.4т
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Компания Nissan намерена в ближайшее время отправить в продажу бюджетный кроссовер, который отлично подойдет покупателям компактных авто. Уже есть первое изображение.

Как выяснил OBOZREVATEL, новая модель Ниссан будет представлена на нескольких крупных рынках, но начнет свой путь в Индии. По этой причине длина кузова не превысит 4 м, ведь в этом случае местные покупатели могут рассчитывать на налоговые льготы.

Компактный кроссовер Nissan показали впервые

Компактный кроссовер Nissan показали впервые

nissan-global.com

Первое изображение кроссовера Nissan с неназванным именем представляет собой интригующий тизер. Тем не менее, общее представление о внешности автомобиля уже есть. Интересно, что пока в дизайне не наблюдается влияния какой-то конкретной модели японского бренда. По всей видимости, новый кроссовер Ниссан продемонстрирует уникальный стиль.

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Скорее всего, компактную модель строят на платформе анонсированного бюджетника Renault HBC (в итоге имя будет другим). Оба эти автомобиля, как ожидается, в базовой версии будут стоить до 10 тысяч долларов. Для Рено даже прогнозируют цену порядка 8 тысяч.

Новый Nissan, как и грядущий кроссовер Renault HBC, построят на базе недорогого Renault Triber

Новый Nissan, как и грядущий кроссовер Renault HBC, построят на базе недорогого Renault Triber

group.renault.com

Новый кроссовер Nissan полностью рассекретят до конца этого года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что популярный Nissan Qashqai получил перспективного соперника от Geely.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
новые авто бюджетный автомобиль кроссовер новости авто
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