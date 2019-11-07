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7 ноября • обновлено в 16:54
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Новый кроссовер Citroen похвастал расходом 1.7 л на 100 км

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В линейке моделей концерна PSA появится новая гибридная версия кроссовера Citroen C5 Aircross.

Как стало известно OBOZREVATEL, в скором времени у покупателей Citroen C5 Aircross появится возможность приобрести новую гибридную модификацию с 225-сильным силовым агрегатом и передним приводом.

Citroen C5 Aircross Hybrid

Citroen C5 Aircross Hybrid

media.citroen.com

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Новинка станет первым plug-in гибридом марки и позволит увеличить ассортимент "зеленых" модификаций. Как и в случае с аналогичными гибридами от Peugeot, кроссовер Citroën C5 Aircross Hybrid получит 1,6-литровый 4-цилиндровый турбомотор семейства PureTech мощностью 180 л.с. и 80-киловаттный электродвигатель. Суммарная мощность этого тандема составит 225 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 320 Нм.

Citroen C5 Aircross Hybrid

Citroen C5 Aircross Hybrid

media.citroen.com

Citroen C5 Aircross Hybrid

Citroen C5 Aircross Hybrid

media.citroen.com

Citroen C5 Aircross Hybrid

Citroen C5 Aircross Hybrid

media.citroen.com

К передним ведущим колесам момент передается через 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию ЕAT8. Также автомобиль снабжен небольшой литий-ионной батареей емкостью 13,2 кВт-ч. Кстати, именно этим новинка отличается от Peugeot 508 Hybrid, у которого батарея имеет емкость 11,8 кВт-ч. Она расположена под задним рядом сидений и позволяет на электротяге преодолеть расстояние до 50 км.

Citroen C5 Aircross Hybrid

Citroen C5 Aircross Hybrid

media.citroen.com

Зарядка батареи занимает около 2 часов при использовании станции Wall Box (32 А), 4 часа с системой Green’up Legrand (14 A) или 8 часов в домашних условиях от обычной розетки 220 (8 A). В компании обещают, что средний расход топлива при максимальном использовании электропривода у машины составит всего 1,7 л/100 км.

Citroen C5 Aircross Hybrid

Citroen C5 Aircross Hybrid

media.citroen.com

В салоне появились декоративные акценты синего цвета, самозатемняющееся зеркало заднего вида, которое излучает голубое свечение при движении в электрическом режиме, 12,3-дюймовая приборная шкала с новой графикой, 8-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы и селектор выбора режима работы силового агрегата.

Citroen C5 Aircross Hybrid

Citroen C5 Aircross Hybrid

media.citroen.com

Citroen C5 Aircross Hybrid

Citroen C5 Aircross Hybrid

media.citroen.com

Citroen C5 Aircross Hybrid

Citroen C5 Aircross Hybrid

media.citroen.com

Стоимость нового кроссовера Citroen C5 Aircross Hybrid стартует с отметки €39950 а первые покупатели смогут получить новинку в середине 2020 года.

Citroen C5 Aircross Hybrid

Citroen C5 Aircross Hybrid

media.citroen.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, французский концерн PSA и итало-американский Fiat Сhrysler подписали соглашение об объединении.

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Тема
Новости автомира
Место
Франция
Теги
авто гибрид кроссовер Citroen новости
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