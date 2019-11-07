Новый кроссовер Citroen похвастал расходом 1.7 л на 100 км

В линейке моделей концерна PSA появится новая гибридная версия кроссовера Citroen C5 Aircross.

Как стало известно OBOZREVATEL, в скором времени у покупателей Citroen C5 Aircross появится возможность приобрести новую гибридную модификацию с 225-сильным силовым агрегатом и передним приводом.

Citroen C5 Aircross Hybrid media.citroen.com

Новости Новый электробайк Peugeot удивил запасом хода

Новинка станет первым plug-in гибридом марки и позволит увеличить ассортимент "зеленых" модификаций. Как и в случае с аналогичными гибридами от Peugeot, кроссовер Citroën C5 Aircross Hybrid получит 1,6-литровый 4-цилиндровый турбомотор семейства PureTech мощностью 180 л.с. и 80-киловаттный электродвигатель. Суммарная мощность этого тандема составит 225 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 320 Нм.

Citroen C5 Aircross Hybrid media.citroen.com

Citroen C5 Aircross Hybrid media.citroen.com

Citroen C5 Aircross Hybrid media.citroen.com

К передним ведущим колесам момент передается через 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию ЕAT8. Также автомобиль снабжен небольшой литий-ионной батареей емкостью 13,2 кВт-ч. Кстати, именно этим новинка отличается от Peugeot 508 Hybrid, у которого батарея имеет емкость 11,8 кВт-ч. Она расположена под задним рядом сидений и позволяет на электротяге преодолеть расстояние до 50 км.

Citroen C5 Aircross Hybrid media.citroen.com

Зарядка батареи занимает около 2 часов при использовании станции Wall Box (32 А), 4 часа с системой Green’up Legrand (14 A) или 8 часов в домашних условиях от обычной розетки 220 (8 A). В компании обещают, что средний расход топлива при максимальном использовании электропривода у машины составит всего 1,7 л/100 км.

Citroen C5 Aircross Hybrid media.citroen.com

В салоне появились декоративные акценты синего цвета, самозатемняющееся зеркало заднего вида, которое излучает голубое свечение при движении в электрическом режиме, 12,3-дюймовая приборная шкала с новой графикой, 8-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы и селектор выбора режима работы силового агрегата.

Citroen C5 Aircross Hybrid media.citroen.com

Citroen C5 Aircross Hybrid media.citroen.com

Citroen C5 Aircross Hybrid media.citroen.com

Стоимость нового кроссовера Citroen C5 Aircross Hybrid стартует с отметки €39950 а первые покупатели смогут получить новинку в середине 2020 года.

Citroen C5 Aircross Hybrid media.citroen.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, французский концерн PSA и итало-американский Fiat Сhrysler подписали соглашение об объединении.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!