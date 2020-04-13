Новый Hyundai Tucson 2021 будет выглядеть круче Lamborghini Urus

Дизайнеры нового Hyundai Tucson решили сделать революцию в мире кроссоверов. Четвертое поколение бестселлера готово бросить вызов конкурентам своим экстравагантным внешним видом.
2021 Hyundai Tucson
hyundainews.com
После успешного запуска кроссоверов Venue и Palisade, дизайнеры компании вносят последние штрихи в облик популярной модели Tucson. По инсайдерской информации производство модели должно начаться в августе нынешнего года, вскоре после официального дебюта новинки.
2021 Hyundai Venue – новый компактный кроссовер
hyundainews.com
2021 Hyundai Palisade – флагман семейства кроссоверов марки
hyundainews.com
На канале AtchaCars появилось видео с подробным описанием стилистики будущей новинки четвертого поколения. Рендеринг основан не только на недавних шпионских снимках с замаскированными прототипами, но и на концепте Vision T, представленном в ноябре прошлого года на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Концепт Hyundai Vision T показали на автошоу в Лос-Анжделесе в конце прошлого года
hyundainews.com
В прошлом году корейские дизайнеры обещали, что облик новинки будет очень интересным и нестандартным. Судя по стилистике, в которой выполнены последние модели марки, в том числе, седаны Sonata и Elantra, скучным облик нового Tucson точно не будет.
2021 Hyundai Elantra выполнена в новой стилистике марки
hyundainews.com
Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Hyundai удивила новым внедорожником.
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