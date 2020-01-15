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15 января • обновлено в 18:27
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Новую Лада Нива оценили как самый дешевый Renault

2.3т
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Странноватый по современным меркам внедорожник Лада Нива обновили и уже объявили цену. Вскоре "новинка" отправится на российский рынок – крупнейшую и чуть ли не единственную площадку сбыта для АвтоВАЗа.

Как стало известно OBOZREVATEL, в РФ за Лада Нива 2020 попросят минимум 553 900 рублей, что эквивалентно 8 100 евро. Для сравнения, самый дешевый Renault Sandero там же стоит 8 400 евро. Удивительно, что ВАЗ пытается сравняться в стоимости с европейским авто.

Для Лада Нива 2020 придумали новую нескромную цену

Для Лада Нива 2020 придумали новую нескромную цену

lada.ru

При этом, актуальное, второе поколение Рено Сандеро существует с 2012 года. Lada 4x4 (так сейчас называется модель) появилась в 1977-м. Как видно, за 43 года существования автомобиль почти не изменился. Собственно, и свежее обновление вызывает вопросы.

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Лада Нива с противотуманками (как на фото) стоит 9 200 евро – на 1 100 дороже стандартной версии!

Лада Нива с противотуманками (как на фото) стоит 9 200 евро – на 1 100 дороже стандартной версии!

lada.ru

Главное новшество – передняя панель в салоне, которая почему-то выглядит почти так же, как и старая. В пакет безопасности вошли только ABS и единственный аирбег – для водителя. При этом подушка безопасности боковая, а не фронтальная. Новым покупателям, если таковые найдутся, придется с этим мириться.

Интерьер стал центром обновления Лада Нива, но переднюю панель трудно назвать современной

Интерьер стал центром обновления Лада Нива, но переднюю панель трудно назвать современной

lada.ru

Разумеется, сравнивать Лада Нива и Renault Sandero некорректно, ведь эти модели относятся к разным сегментам, а их целевые аудитории почти никогда не пересекаются. Но городской хэтчбек именитого бренда за эти же деньги предлагает приятный дизайн, современные технологии и безопасность.

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Renault Sandero – продуманный современный автомобиль за те же деньги

Renault Sandero – продуманный современный автомобиль за те же деньги

group.renault.com

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в России обнаружили пикап Tesla Cybertruck, построенный на базе Лады.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
новости ВАЗ Лада внедорожник новые авто авто
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hunt andres
hunt andres
Расскажите нам, чубатыри, о последних муделях ЗАЗа)
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Александрович Валера
Александрович Валера
Так на Вазе французы и командуют
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Эта машина для охоты и рыбалки. На мой вкус лучше уазика. Ремонт делать не дорого. И не убиваема.
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hunt andres
hunt andres
Себостьян Прейро, полное гуано - ты. А Нива всегда имела спрос. В т ч. и за пределами России.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Бурмистров Вадим, забыл добавить. И полное г*вно пхахахах
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