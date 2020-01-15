Новую Лада Нива оценили как самый дешевый Renault

Странноватый по современным меркам внедорожник Лада Нива обновили и уже объявили цену. Вскоре "новинка" отправится на российский рынок – крупнейшую и чуть ли не единственную площадку сбыта для АвтоВАЗа.

Как стало известно OBOZREVATEL, в РФ за Лада Нива 2020 попросят минимум 553 900 рублей, что эквивалентно 8 100 евро. Для сравнения, самый дешевый Renault Sandero там же стоит 8 400 евро. Удивительно, что ВАЗ пытается сравняться в стоимости с европейским авто.

Для Лада Нива 2020 придумали новую нескромную цену lada.ru

При этом, актуальное, второе поколение Рено Сандеро существует с 2012 года. Lada 4x4 (так сейчас называется модель) появилась в 1977-м. Как видно, за 43 года существования автомобиль почти не изменился. Собственно, и свежее обновление вызывает вопросы.

Лада Нива с противотуманками (как на фото) стоит 9 200 евро – на 1 100 дороже стандартной версии! lada.ru

Главное новшество – передняя панель в салоне, которая почему-то выглядит почти так же, как и старая. В пакет безопасности вошли только ABS и единственный аирбег – для водителя. При этом подушка безопасности боковая, а не фронтальная. Новым покупателям, если таковые найдутся, придется с этим мириться.

Интерьер стал центром обновления Лада Нива, но переднюю панель трудно назвать современной lada.ru

Разумеется, сравнивать Лада Нива и Renault Sandero некорректно, ведь эти модели относятся к разным сегментам, а их целевые аудитории почти никогда не пересекаются. Но городской хэтчбек именитого бренда за эти же деньги предлагает приятный дизайн, современные технологии и безопасность.

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Renault Sandero – продуманный современный автомобиль за те же деньги group.renault.com

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в России обнаружили пикап Tesla Cybertruck, построенный на базе Лады.

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