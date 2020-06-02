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2 июня • обновлено в 15:37
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Новейший роскошный седан уже заметили в такси

2.8т
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Вторая генерация седана Genesis G80 от Hyundai дебютировала в конце марта. Роскошный седан начал продаваться в США и других странах. Главные соперники – Audi A6, BMW 5 series и Mercedes E-class. Но теперь машину заметили в такси.

В Южной Корее Genesis G80 уже используют для развозки пассажиров, которые хотят передвигаться на комфортном транспорте.

Роскошный седан Genesis G80 от Hyundai появился в такси

Роскошный седан Genesis G80 от Hyundai появился в такси

drom.ru

Новое поколение Genesis G80 оснащается турбированными бензиновыми двигателями объемом 2,5 л (304 л.с. и 422 Нм) и 3,5 л (380 л.с. и 530 Нм), а также 2,2-литровым турбодизелем на 210 л.с. С моторами сочетается 8-ступенчатая роботизированная КПП с двумя сцеплениями.

Роскошный седан Genesis G80 от Hyundai появился в такси

Роскошный седан Genesis G80 от Hyundai появился в такси

drom.ru

Инженеры широко использовали в конструкции алюминий, из которого выполнено около 20% кузова. Благодаря этому вес снизился на 125 кг в сравнении с предшественником. С 2,5-литровым двигателем новинка весит 1785 кг.

Роскошный седан Genesis G80 от Hyundai появился в такси

Роскошный седан Genesis G80 от Hyundai появился в такси

drom.ru

В США купить Genesis G80 можно от $47 700, что приблизительно на $5000 дороже предшественника и на $6000 меньше, чем базовая версия Mercedes E-class.

Салон Genesis G80 2021

Салон Genesis G80 2021

Hyundai

Новый Genesis G80 2021

Новый Genesis G80 2021

Hyundai

Новый Genesis G80 2021

Новый Genesis G80 2021

Hyundai

Ранее OBOZREVATEL сообщал о первых фото Hyundai Santa Fe, которые показал производитель. Новый кроссовер кардинально изменился.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто новые авто Hyundai Genesis такси
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