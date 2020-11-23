Новая Skoda Octavia RS поступила на службу в полицию

Заряженная Skoda Octavia RS нового, четвертого поколения пополнила ряды автопарка полиции Великобритании. Как заявили местные правоохранители, спортивный лифтбэк поможет им более быстро и эффективно реагировать на любого рода происшествия.

Об этом сообщает Carscoops. Автомобиль получил стандартную для британской полиции сине-желтую ливрею, проблесковые маячки и специальную систему связи.

Главное отличие Octavia RS 2021 от обычной версии – внешний обвес, усиленные тормоза, модифицированная подвеска и высокопроизводительный двигатель. В последнем случае это 2,0-литровый TSI на 245 сил, с которым автомобиль набирает "сотню" за 6,7 сек и развивает максимальную скорость 250 км/ч.

Что же касается внешних отличий, Octavia RS снабжена облегченными колесами, черными вставками (вместо хромированных), "усиленными" бамперами, спойлером и диффузором, а также спортивной выхлопной системой с двумя патрубками. Кроме того, у нее тормозные суппорты красного цвета и уменьшенный на 15 мм клиренс.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Чехии засняли кроссоверы Skoda, которых никто не ожидал их там увидеть.