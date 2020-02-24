Новая Mazda 6, которая станет четвертым поколением знаменитой модели, дебютирует в 2022 году. Автомобиль переживет кардинальные изменения.
Как стало известно OBOZREVATEL, на рынок новая Мазда 6 может отправиться спустя год после премьеры – в 2023 году. Скорее всего, новинку разработают в сотрудничестве с Toyota. Совсем недавно мы рассказывали о новых Toyota Mark X и Toyota Crown, к созданию которых будут привлечены специалисты Mazda.
Когда появится новая Мазда 6, текущей генерации исполнится 10 лет
mazda.com
Речь идет о заднеприводной платформе и рядном 6-цилиндровом двигателе, которые разработают в тесном сотрудничестве две японские компании. Интересно, что крупные седаны Тойота всегда предлагались с задним приводом. В то время как Мазда 6 – переднеприводный автомобиль.
Даже сейчас Mazda 6 выглядит отлично
mazda.com
Концепт Shinari был предвестником Mazda 6 третьего поколения
mazda.com
Однако в ближайшее время в планах компании нет разработки новой платформы для переднеприводных моделей. По этой причине новой Mazda 6 2022 остается надеяться на компоненты Toyota Crown. В дальнейшем на эту платформу переедет и большой кроссовер Mazda CX-9, но дата появления его следующего поколения пока неизвестна.
Следующий седан Toyota Crown разработают в сотрудничестве с Mazda
bestcarweb.jp
Стоит также отметить, что Crown – крупный седан, который по размерам превосходит Mazda 6. Соответственно, в следующей генерации новая Шестерка станет больше и еще роскошнее.
Актуальное поколение Мазда 6 спустя восемь лет по-прежнему выглядит современно. Разумеется, за это время автомобиль успел претерпеть модернизацию и даже несколько раз менял салон, однако в целом стильный дизайн до сих пор позволяет Mazda 6 восприниматься очень современной машиной.
Компания Mazda уже заявляла о том, что берет курс на премиальный сегмент
mazda.com
Значит, японские дизайнеры вновь сумеют удивить нас оригинальным, сбалансированным и всегда актуальным дизайном, который не устаревает и не надоедает со временем. Пока выводы о внешности грядущей новинки можно делать по Mazda Vision Coupe – концепту 2017 года, который отражает развитие стилистики крупных моделей бренда.
Mazda Vision Coupe Concept намекает на большой четырехдверный автомобиль... Что бы это могло быть?
mazda.com
Длинный капот и сдвинутая к багажнику кабина – очевидные признаки заднеприводной платформы
mazda.com
Как сообщал OBOZREVATEL, новый компактный кроссовер Mazda CX-30 оказался очень безопасным.
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