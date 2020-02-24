Новая Mazda 6, которая станет четвертым поколением знаменитой модели, дебютирует в 2022 году. Автомобиль переживет кардинальные изменения.

Как стало известно OBOZREVATEL, на рынок новая Мазда 6 может отправиться спустя год после премьеры – в 2023 году. Скорее всего, новинку разработают в сотрудничестве с Toyota. Совсем недавно мы рассказывали о новых Toyota Mark X и Toyota Crown, к созданию которых будут привлечены специалисты Mazda.

Когда появится новая Мазда 6, текущей генерации исполнится 10 лет mazda.com

Речь идет о заднеприводной платформе и рядном 6-цилиндровом двигателе, которые разработают в тесном сотрудничестве две японские компании. Интересно, что крупные седаны Тойота всегда предлагались с задним приводом. В то время как Мазда 6 – переднеприводный автомобиль.

Даже сейчас Mazda 6 выглядит отлично mazda.com

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Однако в ближайшее время в планах компании нет разработки новой платформы для переднеприводных моделей. По этой причине новой Mazda 6 2022 остается надеяться на компоненты Toyota Crown. В дальнейшем на эту платформу переедет и большой кроссовер Mazda CX-9, но дата появления его следующего поколения пока неизвестна.

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Стоит также отметить, что Crown – крупный седан, который по размерам превосходит Mazda 6. Соответственно, в следующей генерации новая Шестерка станет больше и еще роскошнее.

Актуальное поколение Мазда 6 спустя восемь лет по-прежнему выглядит современно. Разумеется, за это время автомобиль успел претерпеть модернизацию и даже несколько раз менял салон, однако в целом стильный дизайн до сих пор позволяет Mazda 6 восприниматься очень современной машиной.

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Значит, японские дизайнеры вновь сумеют удивить нас оригинальным, сбалансированным и всегда актуальным дизайном, который не устаревает и не надоедает со временем. Пока выводы о внешности грядущей новинки можно делать по Mazda Vision Coupe – концепту 2017 года, который отражает развитие стилистики крупных моделей бренда.

Mazda Vision Coupe Concept намекает на большой четырехдверный автомобиль... Что бы это могло быть? mazda.com

Длинный капот и сдвинутая к багажнику кабина – очевидные признаки заднеприводной платформы mazda.com

Как сообщал OBOZREVATEL, новый компактный кроссовер Mazda CX-30 оказался очень безопасным.

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