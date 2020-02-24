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24 февраля • обновлено в 11:27
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Новая Mazda 6: какой она будет. Появились первые подробности

1.6т
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Новая Mazda 6, которая станет четвертым поколением знаменитой модели, дебютирует в 2022 году. Автомобиль переживет кардинальные изменения.

Как стало известно OBOZREVATEL, на рынок новая Мазда 6 может отправиться спустя год после премьеры – в 2023 году. Скорее всего, новинку разработают в сотрудничестве с Toyota. Совсем недавно мы рассказывали о новых Toyota Mark X и Toyota Crown, к созданию которых будут привлечены специалисты Mazda.

Когда появится новая Мазда 6, текущей генерации исполнится 10 лет

Когда появится новая Мазда 6, текущей генерации исполнится 10 лет

mazda.com

Речь идет о заднеприводной платформе и рядном 6-цилиндровом двигателе, которые разработают в тесном сотрудничестве две японские компании. Интересно, что крупные седаны Тойота всегда предлагались с задним приводом. В то время как Мазда 6 – переднеприводный автомобиль.

Даже сейчас Mazda 6 выглядит отлично

Даже сейчас Mazda 6 выглядит отлично

mazda.com

Концепт Shinari был предвестником Mazda 6 третьего поколения

Концепт Shinari был предвестником Mazda 6 третьего поколения

mazda.com

Однако в ближайшее время в планах компании нет разработки новой платформы для переднеприводных моделей. По этой причине новой Mazda 6 2022 остается надеяться на компоненты Toyota Crown. В дальнейшем на эту платформу переедет и большой кроссовер Mazda CX-9, но дата появления его следующего поколения пока неизвестна.

Следующий седан Toyota Crown разработают в сотрудничестве с Mazda

Следующий седан Toyota Crown разработают в сотрудничестве с Mazda

bestcarweb.jp

Стоит также отметить, что Crown – крупный седан, который по размерам превосходит Mazda 6. Соответственно, в следующей генерации новая Шестерка станет больше и еще роскошнее.

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Актуальное поколение Мазда 6 спустя восемь лет по-прежнему выглядит современно. Разумеется, за это время автомобиль успел претерпеть модернизацию и даже несколько раз менял салон, однако в целом стильный дизайн до сих пор позволяет Mazda 6 восприниматься очень современной машиной.

Компания Mazda уже заявляла о том, что берет курс на премиальный сегмент

Компания Mazda уже заявляла о том, что берет курс на премиальный сегмент

mazda.com

Значит, японские дизайнеры вновь сумеют удивить нас оригинальным, сбалансированным и всегда актуальным дизайном, который не устаревает и не надоедает со временем. Пока выводы о внешности грядущей новинки можно делать по Mazda Vision Coupe – концепту 2017 года, который отражает развитие стилистики крупных моделей бренда.

Mazda Vision Coupe Concept намекает на большой четырехдверный автомобиль... Что бы это могло быть?

Mazda Vision Coupe Concept намекает на большой четырехдверный автомобиль... Что бы это могло быть?

mazda.com

Длинный капот и сдвинутая к багажнику кабина – очевидные признаки заднеприводной платформы

Длинный капот и сдвинутая к багажнику кабина – очевидные признаки заднеприводной платформы

mazda.com

Как сообщал OBOZREVATEL, новый компактный кроссовер Mazda CX-30 оказался очень безопасным.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
новости Toyota Mazda новые авто авто
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