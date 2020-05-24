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24 мая • обновлено в 16:35
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Nissan Qashqai превратили в новый кроссовер Lada

2.8т
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В среднесрочной перспективе АвтоВАЗ готовит несколько новых автомобилей Лада. Без кроссоверов сегодня никак не обойтись. Один из таких вариантов уже показали на фото. Но машина очень похожа на Nissan Qashqai.

Художник вдохновился концептом Lada Xcode, который не намекал на конкретную модель, но демонстрировал дальнейшее развитие дизайна Лада. Именно этот автомобиль выступил в роли прототипа стилистики.

За основу дизайнер взял фото Ниссан Кашкай актуальной второй генерации и видоизменил некоторые элементы, чтобы "подогнать" японский кроссовер под перспективный облик Лада.

Новый кроссовер Лада на основе Qashqai

Новый кроссовер Лада на основе Qashqai

kolesa.ru

Nissan Qashqai послужил основой для нового проекта

Nissan Qashqai послужил основой для нового проекта

kolesa.ru

Так, передняя часть ниже линии капота новая – с другими фарами, огнями ДХО, решеткой и бампером с другими воздухозаборниками. Появились новые серебристые декоративные элементы.

Nissan Qashqai послужил основой для нового проекта

Nissan Qashqai послужил основой для нового проекта

kolesa.ru

В профиль новая Лада выглядит так же, как и кроссовер Nissan, но корма изменилась. От корпоративного стиля Lada здесь только четыре крупные буквы, в целом же сзади бюджетный кроссовер почему-то напоминает Volvo XC40.

Новый кроссовер Лада на основе Qashqai

Новый кроссовер Лада на основе Qashqai

kolesa.ru

Новая Лада похожа на Volvo XC40

Новая Лада похожа на Volvo XC40

volvo.com

На данный момент неизвестно, появится ли что-нибудь подобное в модельном ряду АвтоВАЗа. Но серийный кроссовер в любом случае не будет похож на Qashqai.

Художник вдохновился Lada Xcode, которая не пошла в серийное производство

Художник вдохновился Lada Xcode, которая не пошла в серийное производство

kolesa.ru

OBOZREVATEL ранее рассказывал о необычном и странном названии новой модели, которое выбрал АвтоВАЗ.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто новые авто кроссовер бюджетный автомобиль Lada Nissan
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