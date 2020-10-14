Nissan показал свой самый дешевый кроссовер и назвал дату его дебюта

Компания Nissan опубликовала живые фотографии нового кроссовера Magnite и назвала дату его премьеры. Машина дебютирует уже 21 октября, и сейчас она проходит финальные тесты, о чем свидетельствуют снимки.

Фото и дополнительную информацию Nissan Magnite распространило официальное представительство марки. Новинка представляет собой небольшой кросс длиной около 4 метров, который станет самым дешевым SUV в линейке японского производителя – ожидается, что стоить он будет менее 7 800 долларов.

Как видно на картинках, пока автомобиль частично покрыт камуфляжем, но уже сейчас ясно, что он не будет сильно отличаться от одноименного концепта, представленного в июле этого года. Серийный вариант получит такой же рельефный капот, шестиугольную радиаторную решетку, рейлинги на крыше, угловатые фары и колёсные диски с характерным дизайном. Из отличий лишь не такие массивные колесные арки, измененные бампера и пороги, а также меньше количество хрома в отделке.

Ранее Nissan опубликовал также фото интерьера Magnite. Из них стало ясно, новинка будет неплохо оснащена: для нее будет доступнеа цифровая приборная панель и информационно-развлекательная система с 8,0-дюймовым экраном. Кроме того, в список оборудования войдет круиз-контроль, климат-контроль и камера кругового обзора.

Известно, что Nissan Magnite базируется на платформе CMF-A +. Под капотом базовой модели пропишется 1,0-литровый трехцилиндровый атмосферный мотор отдачей 72 л.с. и 96 Нм, а старшую версию предложат с 95-сильным турбомотором 1.0. В зависимости от мотора можно будет выбрать один из трёх типов трансмиссий: "механику", "робот" или вариатор. В зависимости от двигателя можно будет выбрать один из трёх типов трансмиссий: МКПП, "робот" или вариатор.

Продажи новинки начнутся в начале 2021 года с индийском рынка, позднее кроссовер появится в других регионах.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что электрический хетчбэк Nissan Leaf превратили в кроссовер.