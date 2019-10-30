Такси с автокреслом: стало известно о первых проблемах в Киеве

Закон №1150 о штрафе за перевозку детей без автокресла в размере 510 грн (850 грн, если нарушение повторится в течение года), затрагивает не только владельцев личного транспорта.

Как сообщает BBC Украина, пассажиры такси уже сталкиваются с невозможностью перевозить своих детей по всем требованиям закона и ПДД. Только одна киевская служба однозначно ответила, что готова подать авто с детским креслом.

Такси с детским автокреслом – пока редкость в Украине

В "Элит-Такси" сразу сказали, что таких автомобилей нет. В "Экспресс-такси" и "Шансон" предложили разве что заказать машину, в которой можно поехать со своим автокреслом.

В "Лайм Такси" обещали поискать, но только в "Joker Taxi" сразу поинтересовались возрастом и весом ребенка, что говорит о разных креслах, доступных в конкретной службе. Тем не менее, заказ такого автомобиля обойдется почти в два раза дороже стандартного.

Ребенок в автокресле

Теперь купить автокресло придется каждой службе такси, которая не ограничивает категории своих пассажиров. Более того, необходимо обзавестись разными видами детских кресел, ведь они отличаются в зависимости от веса и возраста ребенка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Верховной Раде Украины 29 октября так называемый "закон про автокресла" поддержали 332 депутата.

Кроме того, стало известно, что штрафы за перевозку детей без специальных кресел обязательно коснутся такси.

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