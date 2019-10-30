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30 октября • обновлено в 19:12
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Такси с автокреслом: стало известно о первых проблемах в Киеве

1.1т Читать материал на украинском

Закон №1150 о штрафе за перевозку детей без автокресла в размере 510 грн (850 грн, если нарушение повторится в течение года), затрагивает не только владельцев личного транспорта.

Как сообщает BBC Украина, пассажиры такси уже сталкиваются с невозможностью перевозить своих детей по всем требованиям закона и ПДД. Только одна киевская служба однозначно ответила, что готова подать авто с детским креслом.

Такси с детским автокреслом – пока редкость в Украине

Такси с детским автокреслом – пока редкость в Украине

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Каждое пятое – токсично: вскрылись неожиданные факты тестов детских автокресел

В "Элит-Такси" сразу сказали, что таких автомобилей нет. В "Экспресс-такси" и "Шансон" предложили разве что заказать машину, в которой можно поехать со своим автокреслом.

В "Лайм Такси" обещали поискать, но только в "Joker Taxi" сразу поинтересовались возрастом и весом ребенка, что говорит о разных креслах, доступных в конкретной службе. Тем не менее, заказ такого автомобиля обойдется почти в два раза дороже стандартного.

Ребенок в автокресле

Ребенок в автокресле

Теперь купить автокресло придется каждой службе такси, которая не ограничивает категории своих пассажиров. Более того, необходимо обзавестись разными видами детских кресел, ведь они отличаются в зависимости от веса и возраста ребенка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Автоновости Украины
Место
Украина
Теги
авто дети безопасность ПДД штрафы Законодательство
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
ЗЕбилы, безГОЛОСые и тд.
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