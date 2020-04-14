Не Logan и не Duster: обнаружен самый крутой Renault в истории

В послевоенные годы Франция ,которая начала привыкать к спокойному и мирному ритму, нуждалась в роскошном крупном автомобиле отечественного производства. Так появился Renault Project H.

К этому моменту французская компания начала понемногу удовлетворять спрос на крупные модели – в 1965 году появляется семейный хэтчбек Renault 16, который во многом стал революционным автомобилем. Но производитель должен был двигаться дальше.

Renault Project H должен был стать лучшим французским автомобилем de.motor1.com

Годом позже Renault и Peugeot договорились о сотрудничестве, в рамках которого, кроме прочего, предполагалась совместная разработка огромного роскошного седана, какого Франция еще не видела. К этому моменту великолепному Citroen DS уже исполнилось 10 лет, хотя на конвейере он в итоге продержится еще столько же.

Именно Citroen DS вдохновил Renault на создание роскошной модели fishki.net

Но Рено и Пежо видели свою машину более роскошной, современной, мощной и большой. 5-метровый седан – именно то, что искали конструкторы. Им в 1967 году и стал Renault Project H. В качестве соперника авторы выбрали очевидный ориентир – Mercedes S-class. Для конкуренции с немецким седаном для автомобиля даже разработали двигатель V8.

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Дизайн получился необычным. В профиль автомобиль напоминал хэтчбек. Но простая форма в сочетании с крупным кузовом привела к проблеме – внешности не хватало деталировки, а в целом машина выглядела как-то неуверенно и казалась внушительной только из-за своих габаритов.

Renault Project H должен был стать лучшим французским автомобилем de.motor1.com

Renault Project H должен был стать лучшим французским автомобилем de.motor1.com

Даже создатели автомобиля сомневались в рыночном успехе такой амбициозной модели от производителя, который прежде не прикасался к премиальному сегменту. По расчетам, для безубыточности проекта необходимо продавать 60 000 экземпляров модели каждый год, что казалось чересчур смелой цифрой.

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Кроме того, для организации серийного производства требовались огромные инвестиции. В итоге на рынок модель вышла бы не ранее конца 60-х годов. В компании решили не рисковать. Подозреваем, авторы проекта убедились в своей правоте, когда в 1973 году грянул топливный кризис. А Renault Project H так и остался предсерийным прототипом.

Renault Project H должен был стать лучшим французским автомобилем de.motor1.com

Renault Project H должен был стать лучшим французским автомобилем de.motor1.com

Стоит отметить, что в компании еще не раз после этого предпринимали попытки предложить соперника лучшим европейским моделям высшей лиги. В 80-х годах появился большой седан Renault 25, который с турбированным V6 по цене соответствовал BMW 7 series и Mercedes S-class. Спустя 20 лет его преемником стал большой хэтчбек Renault Vel Satis, выступавший в бизнес-классе. Производство завершилось в 2009 году.

Рено 25 стал преемником Project H autoweek.nl

Renault Vel Satis закончился 10 лет назад. Возможно, пора создать преемника? group.renault.com

Напомним, OBOZREVATEL недавно рассказывал о новом Fiat, который готовится выступить против Renault Logan.

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