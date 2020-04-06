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6 апреля • обновлено в 17:34
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Тест 12 электромобилей на запас хода: интересные результаты

1.5т
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Официальный запас хода и реальная "дальнобойность" – несколько разные вещи . Часто электромобиль в реальных условиях проезжает меньше, чем заявляется. В этом на собственной практике убедились британские журналисты.

На сегодня существует три методики оценки пробега электромобилей – по европейскому циклу NEDC (New European Driving Cycle, новый европейский цикл вождения), по международном циклу WLTP (World Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure, всемирная согласованная процедура испытаний транспортных средств малой грузоподъемности) и по EPA (Environmental Protection Agency, Агентство по охране окружающей среды США). Наиболее точным из этих циклов считается EPA (NEDC же откровенно устарел – считается, что он дают оценки, которые примерно на 30% превышают реально достижимые расстояния), хотя и он далек от реальности. Поэтому журнал Autocar решил внести ясность в этот вопрос – его обозреватели протестировали 12 новейших электромобилей, чтобы выяснить, сколько километров каждый из них может проехать в реальных условиях.

Nissan Leaf e+

Nissan Leaf e+

autocar.com

Общим итогом этих испытаний стали несколько интересных выводов. Во-первых, подтвердилось, что EPA является наиболее приближенным к реальности циклом (при том что WLTP – самая свежая методика), хотя он почему-то завышает пробег электромобилей Tesla. Во-вторых, было установлено, что наличие большой батареи ещё не гарантирует больший запас хода. Например, Hyundai Kona Electric, который оснащён АКБ емкостью 64 кВтч, проехал намного дальше, чем Tesla Model X P100D, в арсенале которой аккумулятор на 100 кВтч. То есть, в данном случае важнее энергоэффективность автомобиля. Впрочем, к тесту Autocar также нужно относиться скептически – неизвестно, насколько журналисты были объективны во время испытаний и все ли автомобили находились в равных условиях.

Hyundai Kona

Hyundai Kona

autocar.com

Tesla Model X

Tesla Model X

autocar.com

Впрочем, как бы то ни было, на выходе получилась следующая картина (до скобок укан запас хода, который установили журналисты, после – официальные числа):

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что похожий тест провели норвежцы – они испытали 20 электрокаров на запас хода, только не в теплых, а зимних условиях.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
электромобили Tesla Hyundai Nissan Mercedes-Benz Audi BMW Renault Kia Jaguar
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