Названы лучшие автомобили 2020 года для покупателей

Американское агенство J.D.Power составило список лучших новых автомобилей 2020 года. Рейтинг собрали на основе мнения покупателей спустя 90 дней использования транспортного средства.

Исследование J.D.Power базируется на изучении удовлетворенности покупателей новым автомобилем. Данные касаются впечатления от качества, надежности и удобства использования конкретной модели.

Лучшие автомобили 2020 года:

Лучшие легковые авто:

Audi A3

Cadillac CT6

Chevrolet Aveo

Genesis G70

Nissan Maxima

Лучшие SUV (кроссоверы и внедорожники):

BMW X6

Jaguar E-Pace

Nissan Patrol

Лучшие пикапы:

Ford Ranger

Ford Super Duty

GMC Sierra HD

Honda Ridgeline

RAM 1500

Toyota Tundra

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о самых надежных автомобилях 2020 года.

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