Топ-темы:

Названы лучшие автомобили 2020 года для покупателей

Стас Сидилев
Стас Сидилев
Новости
3,6 т.
Эксперты J.D.Power опросили владельцев и назвали лучшие авто 2020 года. Фото: BMW

Американское агенство J.D.Power составило список лучших новых автомобилей 2020 года. Рейтинг собрали на основе мнения покупателей спустя 90 дней использования транспортного средства.

Исследование J.D.Power базируется на изучении удовлетворенности покупателей новым автомобилем. Данные касаются впечатления от качества, надежности и удобства использования конкретной модели.

Лучшие автомобили 2020 года:

Лучшие легковые авто:

  • Audi A3

  • Cadillac CT6

  • Chevrolet Aveo

  • Genesis G70

  • Nissan Maxima

Лучшие SUV (кроссоверы и внедорожники):

  • BMW X6

  • Jaguar E-Pace

  • Nissan Patrol

Лучшие пикапы:

  • Ford Ranger

  • Ford Super Duty

  • GMC Sierra HD

  • Honda Ridgeline

  • RAM 1500

  • Toyota Tundra

Ford Ranger попал в список лучших пикапов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о самых надежных автомобилях 2020 года.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Новости автомирарейтингкроссоверновые автоавто
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook