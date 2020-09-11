Названы лучшие автомобили 2020 года для покупателей

Американское агенство J.D.Power составило список лучших новых автомобилей 2020 года. Рейтинг собрали на основе мнения покупателей спустя 90 дней использования транспортного средства.
Исследование J.D.Power базируется на изучении удовлетворенности покупателей новым автомобилем. Данные касаются впечатления от качества, надежности и удобства использования конкретной модели.
Лучшие автомобили 2020 года:
Лучшие легковые авто:
Audi A3
Cadillac CT6
Chevrolet Aveo
Genesis G70
Nissan Maxima
Лучшие SUV (кроссоверы и внедорожники):
BMW X6
Jaguar E-Pace
Nissan Patrol
Лучшие пикапы:
Ford Ranger
Ford Super Duty
GMC Sierra HD
Honda Ridgeline
RAM 1500
Toyota Tundra
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о самых надежных автомобилях 2020 года.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся