Названы автомобили, в которых чаще всего скручивают пробег

Компания carVertical, которая предоставляет услуги по проверке истории транспортных средств по VIN-коду, провела исследование с целью определения автомобилей, в которых чаще всего скручивают пробег.

На каждом транспортном средстве есть одометр, который показывает, сколько километров проехал данный автомобиль за весь период эксплуатации. Показатели одометра отражают уровень износа машины. Однако реальный пробег часто скручивают, и это приводит к незапланированным эксплуатационных расходов. Выгодная покупка может превратиться в финансовую катастрофу в считанные секунды. Авто, на котором скручены 100 тысяч км пробега, может оказаться очень непредсказуемым и дорогостоящим в обслуживании. К тому же, его будет сложно продать в будущем.

Специалисты carVertical собрали и проанализировали большой массив информации по собственной базе данных. По результатам исследования был составлен перечень автомобилей с указанием процента случаев скручивания пробега по каждой из проанализированных моделей.

За период с октября 2019 г. по октябрь 2020 г. специалисты carVertical проанализировали более полумиллиона отчетов и собрали информацию о рынках автомобилей в разных странах мира, таких как Польша, Румыния, Венгрия, Франция, Словения, Словакия, Чехия, Латвия, Болгария, Украина, Сербия, Германия, Хорватия, Россия и США.

Ниже приведен перечень моделей автомобилей, в которых чаще всего скручивают пробег. Если вы покупаете подержанный автомобиль, обязательно проверьте показатели пробега с помощью онлайн-сервиса, прежде чем заключать договор с продавцом.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что пробег чаще всего скручивают на машинах немецких производителей. Еще один интересный вывод касается вопроса сегментации. Случаи скручивания пробега гораздо чаще наблюдаются в автомобилях премиум-класса, чем в бюджетных автомобилях. Недобросовестные автодилеры, которые практикуют занижение реального пробега, с наибольшей долей вероятности обратят свое внимание на люксовые модели BMW 7 и X5.

Возраст является одним из ключевых факторов влияния на пробег автомобиля. Реальный пробег чаще занижают на автомобилях старшего возраста. Результаты сравнительного анализа свидетельствуют о том, что авто премиум-класса в среднем старше бюджетных моделей.

По данным исследования, подержанные автомобили премиум-класса страдают от мошенничества с показателями одометра больше других. В частности, в популярных моделях BMW пробег скручивают, когда они находятся в возрасте от 10 до 15 лет. Автомобили Mercedes-Benz E-Class 2002-2004 годов выпуска являются самыми старыми из тех, которые пользуются большим спросом среди мошенников.

Бюджетные автомобили со скрученным пробегом в среднем несколько моложе. Данные о Volkswagen Passat, Skoda Superb и Skoda Octavia говорят о том, что в этих моделях пробег обычно скручивают в течение первых 10 лет пребывания в эксплуатации.

Транспортные средства с дизельным двигателем рассчитаны на то, чтобы преодолевать значительно более длинные расстояния, и именно поэтому на них приходится большая часть машин со скрученным пробегом. Из Западной Европы очень часто импортируются автомобили с пробегом более 300 тісяч км. Занижение реального пробега позволяет существенно увеличить стоимость этих авто.

Данные о доле машин со скрученным пробегом в разрезе видов горючего отражают специфику выбора автомобилей в странах Центральной и Восточной Европы. Водители западных стран активно избавляются от старых авто с большим пробегом и высокой стоимостью техобслуживания. Как правило, эти авто оказываются в странах Восточной Европы уже с поддельными показателями одометра.

Некоторые из представленных моделей, такие как Audi A6, Volkswagen Touareg и Mercedes-Benz E-Class, почти полностью оснащены дизельными двигателями. Среди моделей с бензиновыми двигателями доля автомобилей со скрученным пробегом составляет лишь несколько процентов. Такой огромный разрыв означает, что покупатели автомобилей с бензиновыми двигателями подвергаются меньший риск получить машину со скрученным пробегом, чем те, что покупают дизельные авто.

Случаи скручивания пробега наиболее распространены в странах Центральной и Восточной Европы. Западная Европа в меньшей степени страдает от мошенничества с показателями одометра.

Самые серьезные проблемы, связанные с занижением реального пробега, наблюдаются на рынках стран, которые импортируют бывшие в употреблении автомобили из Западной Европы. В Румынии и Латвии машины со скрученным пробегом составляют примерно одну десятую часть от общего автопарка.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL,