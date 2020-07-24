Нарушил ПДД: что делать и как проверить свои штрафы

В Украине проверить свои штрафы можно несколькими способами.

Юридический владелец автомобиля не всегда пользуется своим транспортным средством. Фактически авто может находиться в ежедневной эксплуатации у другого лица. Поэтому важно уметь проверять свои штрафы за нарушение ПДД.

Это особенно актуально в связи с работой системы автоматической видеофиксации нарушений с 1 июля. Так, владелец ТС получает уведомления о нарушениях по почте. Но фактический пользователь авто – нет. Существует несколько способов проверить свои штрафы за нарушение ПДД, о которых сообщают Факты.

На сайте МВД Украины

Через официальный сайт Министерства внутренних дел Украины можно получить информацию о штрафах за нарушения ПДД. В специальном разделе необходимо ввести следующие параметры: регистрационный номер транспортного средства, а также на выбор: ИНН, серию и номер паспорта, водительского удостоверения.

В электронном кабинете водителя

Главный сервисный центр МВД предлагает услуги Электронного кабинета водителя. Для того чтобы узнать свои штрафы, необходимо войти в систему одним из нескольких способов: с помощью BankID, MobileID или электронной подписи.

С помощью сервиса можно получить информацию о транспортном средстве и проверить его по VIN-коду, записаться в электронную очередь, проверить штрафы за нарушение ПДД и оплатить их.

С помощью приложения "Дія"

Многофункциональное приложение "Дія" для устройств под управлением iOS и Android в том числе предлагает получать информацию о штрафах за нарушениях ПДД. После регистрации в сервисе соответствующие уведомления будут приходить на смартфон.

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