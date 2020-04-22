Находка на миллион: в гараже обнаружили 60-летний Mercedes-Benz

В американском штате Индиана в гараже был обнаружен забытый на долгие 44 года Mercedes-Benz 300 SL 1960 года выпуска.

1960 Mercedes-Benz 300 SL Roadster gullwingmotorcars.com

Владелец автомобиля приобрел легендарный родстер SL в 1976 году в пригороде Чикаго, но поездил на нем недолго. Он поставил купе в гараж и с тех пор не выезжал на нем. За 16 лет автомобиль "накатал" по американским дорогам всего 23429 км.

1960 Mercedes-Benz 300 SL Roadster gullwingmotorcars.com

Родстер SL первого поколения выпускался в период с 1957 по 1963 год. За это время было изготовлено всего 1858 автомобилей, причем в 1960-м изготовили всего 249 экземпляров в таком кузове.

1960 Mercedes-Benz 300 SL Roadster gullwingmotorcars.com

Первоначально машина имела редкий серо-синий цвет, а салон был синий. Позже автомобиль перекрасили в серебристый цвет, а салон обшили черной кожей.

1960 Mercedes-Benz 300 SL Roadster gullwingmotorcars.com

1960 Mercedes-Benz 300 SL Roadster gullwingmotorcars.com

1960 Mercedes-Benz 300 SL Roadster gullwingmotorcars.com

Средняя стоимость родстера SL первой генерации сегодня составляет 1,1-1,7 млн. долларов. Редкую находку оценили в $1095000.

Как писал ранее OBOZREVATEL, несколько месяцев назад аналогичный родстер, требюующий гораздо более серьезной реставрации, продали за $800 000

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