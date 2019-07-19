На популярном курорте Украины случилась жуткая смертельная авария

В пятницу, 19 июля, на территории туристического комплекса "Буковель" произошло жуткое ДТП.
Около 9 часов вечера ВАЗ слетел с дороги в реку, сбив случайную прохожую. Об этом сообщает "Галка".
Очевидцы говорят, что водитель был в состоянии сильного алкогольного опьянения, но отделался легкими ушибами.
В Буковеле случилась жуткая смертельная авария
galka.if.ua
При этом женщина получила серьезные травмы. Ее срочно госпитализировали, однако она умерла в больнице. На месте аварии работала полиция.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее всплыли подробности масштабного ДТП под Одессой. Авария унесла жизни семьи с ребенком.
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