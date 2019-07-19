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На популярном курорте Украины случилась жуткая смертельная авария

1.5т Читать материал на украинском

В пятницу, 19 июля, на территории туристического комплекса "Буковель" произошло жуткое ДТП.

Около 9 часов вечера ВАЗ слетел с дороги в реку, сбив случайную прохожую. Об этом сообщает "Галка".

Очевидцы говорят, что водитель был в состоянии сильного алкогольного опьянения, но отделался легкими ушибами.

В Буковеле случилась жуткая смертельная авария

В Буковеле случилась жуткая смертельная авария

galka.if.ua

Новости
В Днепре на Набережной произошло ДТП: пострадала пассажирка мотоцикла

При этом женщина получила серьезные травмы. Ее срочно госпитализировали, однако она умерла в больнице. На месте аварии работала полиция.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее всплыли подробности масштабного ДТП под Одессой. Авария унесла жизни семьи с ребенком.

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Место
Украина
Теги
ДТП смерть Курорт Буковель
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