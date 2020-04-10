На каких авто ездят 10 самых богатых людей планеты

Недавно журнал Forbes представил список самых богатых людей мира по состоянию на 2020 год. AutoOboz решил подготовить по этому случаю тематический материал и рассказать, на каких автомобилях ездит самая зажиточная десятка планеты.

Приготовьтесь увидеть в этом списке странности вроде старой Honda Accord (не шутка).

Самые богатые люди планеты 2020 – на каких авто они ездят

1. Джефф Безос

Состояние: $113 млрд

Источник дохода: Amazon.com

56-летний основатель Амазона долгие годы ездил на достаточно скромном автомобиле. Это он владеет (хотя может уже и продал) старой Honda Accord – его авто было выпущено ещё в 1996 году. Впрочем, в гараже миллиардера есть Lamborghini Veneno, Pininfarina Sergio (на базе Феррари), Bugatti Veyron Mansory и.... самолет за 68 млн долларов.

2. Билл Гейтс

Состояние: $98 млрд

Источник дохода: Microsoft, инвестиции

У Гейтса есть много авто, но больше всего он любит Porsche. В частности, у него есть Porsche 911, Porsche 959, а недавно ещё и появился новейший электромобиль Porsche Taycan. Об автопарке Билла OBOZREVATEL недавно рассказывал подробно в этой статье.

3. Бернар Арно и семья

Состояние: $76 млрд

Источник дохода: LVMH

У Арно в этом вопросе всё просто – уже как несколько лет он ездит на седане BMW 7-Series.

4. Уоррен Баффет

Состояние: $67,5 млрд

Источник дохода: Berkshire Hathaway

90-летний магнат любит Кадиллаки, и последним его приобретением был Cadillac XTS 2014 года. За 23 500 долларов...

5. Ларри Эллисон

Состояние: $59 млрд

Источник дохода: Oracle

Эллисон обожает красивые и дорогие авто. Например? McLaren F1 и Lexus LFA,

6. Амансио Ортега

Состояние: $55,1 млрд

Источник дохода: Inditex

Господин Ортега довольно скромен в своих автомобильных вкусах – ему достаточно седана Audi A8.

7. Марк Цукерберг

Состояние: $54,7 млрд

Источник дохода: Facebook

У главы Фейсбука есть несколько машин – от простых до крутых. К первым можно отнести "семейник" Honda Fit/Jazz, к последним – суперкар Pagani Huayra. Ну а посредине – VW Golf GTI.

8. Джим Уолтон

Состояние: $54,6 млрд

Источник дохода: Walmart

У семьи знаменитого Сэма Уолтона есть много интересных авто, но его младший сын, который попал в список Форбс, ездит на пикапе Dodge Dakota.

9. Элис Уолтон

Состояние: $54,4 млрд

Источник дохода: Walmart

А вот сестра Джима предпочитает... тоже пикап. Ford F-150 King Ranch 2006 года.

10. Роб Уолтон

Состояние: $54,1 млрд

Источник дохода: Walmart

Наконец, ещё один член семьи Уолтонов, который замыкает ТОП-10 самых богатых людей. И он, похоже, "отыгрывается" за всю семью: у богача целая автомобильная коллекция, которая включает Ferrari 250 GTO, Shelby Cobra 1965 года, Ferrari 250 LM 1964 года, Maserati T60 1960 года, Scarab MKI 1958 года,Ferrari 250 GT SWB 1961 года, Ferrari 250 Testa Rossa 1957 года и др.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, какими авто владел и владеет Илон Маск. Нет, у него не только Tesla.

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