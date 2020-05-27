На дороге сфотографировали Lada, которая еще не продается

Новые модели Lada появляются не так часто, поэтому любой подобный автомобиль – настоящее событие. На дорогах уже сфотографировали новый Лада Ларгус 2021 модельного года.

Пока передняя часть машины скрыта камуфляжем. Видимо, на данный момент дорожные тесты проходит прототип, который впервые появился в сети еще в 2016 году. Тот автомобиль был выполнен в актуальном корпоративном стиле Lada. Даже сейчас на закамуфлированном авто можно разглядеть передние фары и воздухозаборники такой же формы.

Новая Лада Ларгус 2021 попала на фото tuningstock.ru

Новая Лада Ларгус 2021 попала на фото tuningstock.ru

Судя по всему, остальная часть кузова останется без изменений. Напомним, что Lada Largus представляет собой локализованную версию Renault Logan MCV первого поколения, который появился в 2006 году. Видимо, эта конструкция продолжит жизнь и дальше под брендом АвтоВАЗа, приближая фактический возраст машины к 20 годам.

Dacia Logan MCV (Renault Logan MCV) впервые появилась в 2006 group.renault.com

Старт продаж обновленной Лада Ларгус 2021 модельного года запланирован на конец 2020 года. Скорее всего, линейка моторов останется без изменений: в нее входят два бензиновых 1,6-литровых двигателя мощностью 87 л.с. и 106 л.с.

Прототип Lada Largus 2016 года autoreview.ru

Актуальная Лада Ларгус drom.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, АвтоВАЗ готовит несколько новых моделей под брендом Lada,

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