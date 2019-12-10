На дорогах поймали шокирующую подделку нового электромобиля Tesla

Пикап Tesla Cybertruck настолько всколыхнул мир своим видом, что вполне было бы логично ожидать скорого выхода его копии. Правда, никто не ожидал, что первая копия будет именно такой...

Как выяснил OBOZREVATEL, один из американцев переделал свой бензиновый пикап в "клона" нового электрокара от компании Илона Маска. Однако сходство далеко не стопроцентное: как можно видеть на фото, оно заключается лишь в общих формах и облике авто.

Чтобы вселить дух Cybertruck в обычный пикап, владелец последнего сделал имитацию плоских панелей Tesla и острой линии крыши. Для этого ему понадобился картон и клейкая лента.

Американец стилизовал обычный пикап под Tesla Cybertruck reddit.com

С какой целью был сделана данная "переделка", сказать сложно: возможно, автор этого творения, как владелец брутального, многолитрового пикапа, хотел попросту высмеять грузовичок Tesla Cybertruck за его специфический дизайн, но не исключена также диаметрально противоположная версия: он настолько влюбился в клиновидный электрокар, что не смог дожидаться 2021 года (именно тогда стартует производство Кибертрака) и решил временно сделать себе такой пикап из имеющегося автомобиля. На это также указывает тот факт, что снимок был сделан возле шоу-рума Tesla: возможно, именно в тот момент "пикаповод" оформлял предзаказ на новую Теслу.

Наконец, третья версия – житель США захотел попросту показать, что как при помощи картона и скотча можно легко повторить внешний вид Cybertruck. Если это так, то он определенно заслуживает похвалу за свое отличное чувство юмора.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL:

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