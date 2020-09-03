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Мухи вывели из строя 2600 новеньких автомобилей Chevrolet

Виталий Сазонов
Виталий Сазонов
Новости
3,8 т.
Мухи вывели из строя 2600 новеньких автомобилей Chevrolet

Кузова машин были покрыты черными точками, которые непросто и плохо снимались.

Курьезный случай произошел у концерна General Motors. Поденки (разновидность мух) нанесли серьезные повреждения внедорожникам Chevrolet Tahoe и GMC Yukon, которые не успели передать клиентам. Пострадало в общей сложности 2600 машин.

Как пишет Autoblog, внедорожники хранились на площадке возле завода в ожидании отгрузки в автосалоны. И, как оказалось, испортились они именно там: в округе обитало много мух (рядом находилось озеро), которые оставили следы на лакокрасочном покрытии автомобилей.

Chevrolet Tahoe 2021.

Chevrolet Tahoe 2021. Фото: autoblog.com

Кузова машин были покрыты черными точками, которые непросто и плохо "отдирались". К сожалению, проблему выявили несколько поздно, 100 внедорожников даже успели доставить дилерам. Их проинструктировали, как устранить повреждения – сначала обдать поврежденное ЛКП струей воды под высоким давлением, а затем отполировать, после чего сделать проверку с помощью люминесцентных ламп. Вся эта процедура занимается 2,5 часа, при том, как показала практика, эффективна она не всегда – в отдельных случаях машинам приходилось полностью перекрашивать капот, настолько сильными были повреждения.

Из-за случившегося происшествия у компании уже возникли сбои с поставками – сообщается, что отгрузка машин задержится до середины сентября.

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