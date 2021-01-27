Мощный суперкар Chevrolet Corvette сняли на камеру во Львове

Obozrevatel
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Chevrolet Corvette C7 Stingray

Во Львове заметили Chevrolet Corvette C7 Stingray, который имеет версию купе Z06.

Модель оснащена 6,2-литровым компрессорным V8, который развивает 650 л. С. и имеет большой крутящий момент в 880 Н ∙ м. Об этом сообщает сайт ТопЖыр.

Для спорткара доступна 7-ступенчатая механическая или 8-ступенчатая автоматическая КПП. С любой из них разгон до сотни занимает около 3,2 с, а максимальная скорость – 320 км / ч.

Отмечается, что на фото Corvette с опционным пакетом Z07, что можно определить по обвеса и спойлера. Версия также включает адаптивные амортизаторы и керамические тормоза Brembo.

Кстати, это не первый Chevrolet Corvette C7 Stingray во Львове. Два таких заметили в городе еще в 2018 году. Оба авто были стандартной модели с кузовом тарга. Она имеет 6,2-литровый V8 с непосредственным впрыском на 460 л. с и может разгоняться до 100 км/ч за 3,8 с и развивать 313 км/ч.

Chevrolet Corvette C7 Stingray со спойлером

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