Мисс Тюнинг 2020: зажигательные фото эффектных суперкаров

На сайте выставки Tuning World Bodensee, которая ежегодно проводится в Германии, презентовали фирменный календарь.
В этом году страницы календаря украсила 23-летняя австрийская студентка Ванесса Кнауф. Она стала победительницей конкурса "Мисс Тюнинг", который проводился в рамках весенней выставки Tuning World Bodensee 2019.
Фотосессию в Австрии провел известный фотограф Андреас Рейтер. На фото можно увидеть наиболее яркие тюнинговые версии спорткаров Audi, BMW, Ford, Jeep, Mercedes-Benz, Nissan Porsche и Volkswagen.
Календарь Мисс Тюнинг 2020
www.tuningworldbodensee.de
Календарь Мисс Тюнинг 2020
www.tuningworldbodensee.de
Календарь Мисс Тюнинг 2020
www.tuningworldbodensee.de
Календарь Мисс Тюнинг 2020
www.tuningworldbodensee.de
Календарь Мисс Тюнинг 2020
www.tuningworldbodensee.de
Календарь Мисс Тюнинг 2020
www.tuningworldbodensee.de
Календарь Мисс Тюнинг 2020
www.tuningworldbodensee.de
Календарь Мисс Тюнинг 2020
www.tuningworldbodensee.de
Календарь Мисс Тюнинг 2020
www.tuningworldbodensee.de
Календарь Мисс Тюнинг 2020
www.tuningworldbodensee.de
Календарь Мисс Тюнинг 2020
www.tuningworldbodensee.de
Календарь Мисс Тюнинг 2020
www.tuningworldbodensee.de
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