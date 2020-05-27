Mini Countryman 2021 представили официально

В рамках плановой программы модернизации модельного ряда, концерн BMW представил обновленное семейство Mini Countryman.

Обновленное семейство Mini Countryman 2021 mini.com

Благодаря своей многофункциональности и яркому внешнему облику Mini Countryman снискал популярность поклонников британского бренда. На долю хэтчбека приходится почти 30% всех продаж марки.

2021 Mini Countryman mini.com

Автомобиль получил новую светотехнику, видоизмененную облицовку радиатора и бамперы. Светодиодные фары и "противотуманки" теперь входят в стандартную комплектацию. Расширен ассортимент цветов кузова и легкосплавных дисков.

2021 Mini Countryman mini.com

В салоне изменился дизайн центральной консоли, а спортивный кожаный руль теперь входит в стандартную комплектацию. В качестве опции предлагается 5-дюймовый цифровой дисплей и глянцевые вставки на приборной панели, расширен выбор материалов и цветов отделки интерьера. Система Mini Connected получила расширенные функции.

2021 Mini Countryman mini.com

2021 Mini Countryman mini.com

Для новинки предлагается расширенный список опций и аксессуаров mini.com

Для обновленного семейства предлагается широкий ассортимент силовых агрегатов. Топ-версия Cooper SE Countryman ALL4 оснащается 3-цилиндровым бензиновым ДВС, работающим совместно с электромотором. Суммарная мощность гибридного (PHEV) силового агрегата достигает 220 л.с. Литий-ионная батарея емкостью 9,6 кВтч позволяет преодолеть исключительно на электротяге до 61 км.

Гибридный Mini Cooper SE Countryman ALL4 способен преодолевать до 61 км на электротяге. mini.com

Помимо гибрида, Countryman предлагает 3 бензиновых и 3 дизельных двигателя, использующих технологию TwinPower Turbo. Диапазон мощности – от 102 до 190 л.с. Помимо переднего привода Countryman можно заказать в полноприводном исполнении ALL4. Все моторы соответствуют современным экологическим нормам Euro 6d. Расширен список версий, для которых доступна 8-ступенчтатая трансмиссия Steptronic.

2021 Mini Countryman mini.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, концерн BMW представил обновленное семейство 5 Series.

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