Mercedes решил не драться с Tesla на ее поле

Компания Mercedes решила пока что не открывать для своего нового электромобиля один самых перспективных рынков. Причина такого решения – хорошее положение дел у Tesla.

Дело в том, что,несмотря на появление ряда прямых конкурентов, Tesla продолжает доминировать рынке электромобилей США. Немецкая Audi и британский Jaguar уже предлагают свои EV-новинки в Америке, но пока у иностранных компаний них нет шансов составить серьезную конкуренцию фирме Илона Маска, тем более, что их электромобили стоят заметно дороже. Именно поэтому Mercedes-Benz, отложил запуск своего первого электрического кроссовера EQС на рынок Соединенных Штатов. Как заявил представитель немецкой марки изданию Automotive News, Mercedes не начнет предлагать американцам свой новый кроссовер, пока не уменьшится интерес к электромобилям Tesla.

Mercedes-Benz EQC media.daimler.com

Новости Электрический кроссовер Mercedes EQB показался на живых фото

Ранее ожидалось, что EQC будет доступен в официальных дилерских центрах Mercedes в США уже в первой половине 2020 года, но потенциальным покупателям электрического кроссовера придется подождать как минимум до 2021 года, хотя продажи модели в Европе уже начались, и интерес к новинке там довольно серьезный. Таким образом, штутгартский автопроизводитель решил сконцентрироваться пока на родном для себя Старом Свете.

Mercedes-Benz EQC media.daimler.com

Mercedes-Benz EQC media.daimler.com

Согласно официальным данным, Mercedes-Benz EQC может проехать 451 км без подзарядки. Для сравнения, его конкурент Tesla Model X в версии 100D обладает запасом хода в 523 км. То есть, "немец" значительно уступает "американцу" в таком важной характеристике, как запас хода, что, разумеется, еще больше уменьшает его шансы на равноправную конкуренцию с "Теслой".

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL:

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