Mercedes-Benz презентовал купе и кабриолет E-Class

Компания Mercedes-Benz расширяет обновленное семейство E-Class двумя новыми моделями – купе и кабриолетом.

2021 Mercedes-Benz E-Class Cabriolet media.daimler.com

2021 Mercedes-Benz E-Class Cabriolet media.daimler.com

После модернизации седана и универсала Е-Класса, которые показали в начале года, пришло время купе и кабриолета. От своих предшественников они отличаются новой светотехникой, видоизмененной облицовкой радиатора, бамперами и расширенным пакетом опций.

2021 Mercedes-Benz E-Class Coupe media.daimler.com

2021 Mercedes-Benz E-Class Coupe media.daimler.com

Интерьер максимально унифицирован с другими моделями семейства. Здесь можно обнаружить новый руль с двойными спицами. В качестве опции предлагаются два 12,3-дюймовых экрана, объединенные под общим стеклом, а в стандартный комплектации их диагональ составляет 10,25 дюйма. Новая мультимедийная система MBUX получила большее количество опций, включая голосовое управление.

2021 Mercedes-Benz E-Class Cabriolet media.daimler.com

2021 Mercedes-Benz E-Class Cabriolet media.daimler.com

Первоначально гамма моторов включает два 2-литровых турбодизеля мощностью 194 и 340 л.с., а также три бензиновых двигателя – 2-литровые мощностью 197 и 258 л.с. и 3-литровую рядную "шестерку" мощностью 367 л.с.

2021 Mercedes-Benz E-Class Coupe media.daimler.com

Для любителей скорости подразделение AMG подготовило версии купе и кабриолета Mercedes-AMG E 53 4Matic+ c 3-литровым 6-цилиндровым мотором, в арсенале которого 435 "лошадок".

2021 Mercedes-Benz E-Class Cabriolet media.daimler.com

Большинство моделей получили 48-вольтное бортовое электрооборудование со стартер-генератором, который интегрирован в 9-ступенчатый "автомат". В зависимости от версии, он обеспечивает дополнительно от 14 до 22 л.с. мощности и от 150 до 250 Нм момента.

Для купе и кабриолета подготовили новые цвета кузова, материалы отделки салона, а также расширенный набор дополнительных опций и аксессуаров.

2021 Mercedes-Benz E-Class Cabriolet media.daimler.com

Первые товарные экземпляры появятся в салонах европейских дилеров осенью нынешнего года. Цены станут известны ближе к началу продаж.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Mercedes-Benz показала первое официально изображение флагманского седана S-Class.

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