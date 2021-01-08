Mercedes-Benz показал цифровой кокпит Hyperscreen

Компания Mercedes-Benz представила новое поколение информационно-развлекательной системы, получившей название MBUX Hyperscreen.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка стала дальнейшим развитием интерактивной системы MBUX второго поколения, которая уже используется на флагманском седане Mercedes-Benz S-Class.

Hyperscreen представляет собой несколько дисплеев, собранных под единой стеклянной поверхностью сложной формы, растянутой на всю ширину салона (141 см). Общая площадь панели составляет 2432 см2.

Объемный дисплей имеет сложную форму, полученную в процессе формования при температуре 650°C. Это позволило избавиться от искажений изображения. Двухслойное покрытие уменьшает блики и облегчает чистку поверхности. Стекло состоит из особо стойкого к царапинам алюмосиликата.

В "гиперэкран" встроены дефлекторы вентиляции, элементы контурной подсветки салона и 12 актуаторов для обеспечения тактильной обратной связи. Для работы всей системы используется 8-ядерный процессор, 24 Гб оперативной памяти и высокоскоростная шина данных со скоростью передачи информации 46,4 Гб/с.

Центральный и пассажирский экраны выполнены по технологии органических светодиодов (OLED) и имеют повышенную контрастность. Яркость экрана адаптируется к окружающим условиям на основе данных от многофункциональной камеры и датчика освещенности.

Помимо комбинации приборов и центрального дисплея медиасистемы, Hyperscreen имеет еще один сенсорный дисплей, который расположен перед пассажиром. Если пассажирское сидение не занято, то на этом экране отображаются анимированные звезды.

Вся графика выполнена в синих и оранжевых цветах. Классическая комбинация двух круглых приборов исполнена в виде стеклянной линзы с цифровым лазерным "мечом".

Для обеспечения быстрого доступа к основным функциям в интерфейсе системы предусмотрен так называемый "нулевой" слой, в котором собраны главные разделы меню. Интересной особенностью системы является возможность самообучения с учетом предпочтений водителя и пассажира в соответствии с одним из семи запрограммированных профилей.

Например, если водитель регулярно использует функцию массажа с эффектом "горячих камней", то при низких температурах система автоматически предложит ему эту функцию обеспечения комфорта. А если помимо сидений он регулярно включает подогрев рулевого колеса, то система предложит активацию этой опции.

Еще один пример – память дорожных особенностей. В частности, MBUX запоминает GPS-координаты того места, где водитель использовал функцию принудительного увеличения клиренса. И когда автомобиль вновь приблизится к этому месту маршрута, система MBUX предложит водителю вновь приподнять машину.

Первым "Гиперэкран" в качестве дополнительной опции получит новый флагман электрического семейства автомобилей марки – седан EQS, дебют которого намечен на середину нынешнего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, автомобили Mercedes-Benz получили 8 наград конкурса "Модель года", а компания готовит новый седан C-Class.