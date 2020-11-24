Mercedes-Benz C-Class готовится к своему дебюту

Компания Mercedes-Benz совсем скоро представит новое поколение C-Class, прототипы которого проходят финальную серию дорожных испытаний.

Об этом сообщает портал Carscoops. Очередную версию будущего C-Class обнаружили на тестах практически без камуфляжа.

Тенденцией прошлых лет было то, что дизайнеры компании делали C-Class уменьшенной копией флагманского S-Class. По всей видимости с новым поколением модели будет аналогичная ситуация.

Автомобиль унаследует общую стилистику и отдельные дизайнерские элементы от своего старшего собрата, например, более выразительную облицовку радиатора и узкие горизонтальные задние фонари с активными элементами на крышке багажника.

В дизайне интерьера новинка также во многом будет напоминать более крупные модели. Новая приборная панель получит крупную шкалу приборов и отдельный сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы, а по центру торпеды расположатся три воздуховода системы вентиляции.

Подтвержденной информации о гамме силовых агрегатов пока нет. Но можно ожидать, что новинка получит традиционно широкую линейку моторов, преимущественно с гибридными составляющими. Скорее всего в угоду экологическим нормам от нескольких наиболее мощных версий с ДВС придется отказаться, а вместо них акцент будет сделан на электрифицированных модификациях.

В частности, предполагается, что версии от AMG получат в свое распоряжение гибридные силовые агрегаты PHEV с 4-цилиндровыми 2-литровыми турбомоторами. Например, тот, что сейчас используется на хэтчбеке A 45 AMG.

Ожидается, что дебют нового Mercedes-Benz C-Class состоится в начале будущего года, а продажи начнутся в середине года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mercedes-Benz презентовала новый седан Mercedes-Maybach, а также "бюджетную" версию кроссовера Mercedes-Maybach.