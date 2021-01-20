Мастера из Харькова переделали 'Запорожец' во внедорожник

За два месяца харьковчанин переделал обычный "Запорожец" в вездеход.

Об уникальном творении рассказали журналисты программы "Джедаи" на канале 2+2.

Ранее Антон Казаринов гонял по бездорожью на "УАЗе". По его словам, внешне машина выглядела плохо, поэтому сначала он решил заменить кузов. Но процесс переделки так увлек мастера, что за два месяца работы Антон превратил маленький и легкий "Запорожец" в настоящего "автомонстра".

Часть деталей Антон изготовил своими руками, но большинство узлов и агрегатов он позаимствовал у "ГАЗели" и "УАЗа". Теперь под капотом машины стоит двигатель на 2,5 литра, а крутящий момент передается на все колеса. Это позволяет автомобилю преодолевать любые препятствия на пересеченной местности и заболоченные участки.

Внутри "Запорожец" остался без существенных изменений. В салоне добавили несколько приборов и обогреватель для зимней эксплуатации. Останавливаться на этом владелец необычного авто не собирается. В ближайших планах – установить на "Запорожец" большие колеса.

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