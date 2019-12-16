Lamborghini за $300 000 бросили прямо на дороге после ДТП

В США произошло курьезное ДТП. Дорогой суперкар Lamborghini угодил в аварию, после чего его бросили прямо на трассе.

Как сообщает Los Angeles Times, инцидент произошел в Калифорнии. Местные полицейские обнаружили на обочине дороги перевернутый Lamborghini Huracan. При этом ни в самом авто, ни возле него, никого не было. Однако в салоне авто были найдены следы крови.

Водитель Lamborghini сбежал с места ДТП Скриншот с видео

Позднее полицейские отыскали владельца суперкара, который заявил, что за рулем авто был не он, а его друг, который одолжил машину. Сейчас полиция ищет беглеца (хотя не исключено, что уже нашла).

Судя по фото и видео, сначала автомобиль врезался в какое-препятствие передней частью, а уже потом оказался на крыше. Восстановят ли автомобиль сказать, сложно–урон был нанесен довольно серьезный.

Отметим, что Lamborghini Huracan выпускается с 2014 года. Автомобиль оснащается 5,2-литровым V10, который выдает 610 л.с. мощности. Цена такой машины – примерно 300 000 долларов.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в ДТП разбили очень дорогой Porsche, сразу выехав из автосалона.

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