Лада Гранта и Нива получили необычные дорогие модификации

Дешевые автомобили Лада Гранта и Лада Нива (Lada 4x4) обзавелись новыми модификациями, созданными для коммерческого сектора. Интересно, что "грузовые" машины разработаны не АвтоВАЗом.
Как выяснил OBOZREVATEL, компания Lux Form создала на базе ВИС 2349 и ВИС 2346 (полугрузовые модификации Гранты и Нивы) своеобразные кемперы. Такие автомобили можно оборудовать как автодома или использовать, например, в мелком бизнесе.
Бюджетник Лада Гранта превратили в фургон
lux-f.ru
Правда, сложно судить, насколько это практично. Ведь для дома на колесах в таком фургоне слишком мало места. Тем не менее, производитель почему-то все же предлагает такую опцию, надеясь на немногочисленный спрос.
Фургоны представляют собой установленные на шасси отсеки, выполненные из пластика. Вопросы вызывает и цена, которая ставит под сомнение рыночный успех этих модификаций. Например, сам по себе ВИС Гранта (шасси и водительская кабина) стоит в два раза дороже стандартного седана, который предлагает места для пяти пассажиров и багажник.
Фургон Лада Нива на базе ВИС-2346
lux-f.ru
Лада Нива от Lux Form
lux-f.ru
При этом непосредственно доработка от Lux Form обойдется в три раза дороже (в стандартной модификации без дополнительного оборудования) – около 18 000 долларов. Доработанная ВИС Нива окажется еще дороже. Даже странно, что эти версии делал не АвтоВАЗ.
Стандартная Lada Granta стоит от $6000
lada.ru
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что АвтоВАЗ объявил для обновленной Лада Нива нескромную цену.
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