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29 января • обновлено в 17:31
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Лада Гранта и Нива получили необычные дорогие модификации

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Дешевые автомобили Лада Гранта и Лада Нива (Lada 4x4) обзавелись новыми модификациями, созданными для коммерческого сектора. Интересно, что "грузовые" машины разработаны не АвтоВАЗом.

Как выяснил OBOZREVATEL, компания Lux Form создала на базе ВИС 2349 и ВИС 2346 (полугрузовые модификации Гранты и Нивы) своеобразные кемперы. Такие автомобили можно оборудовать как автодома или использовать, например, в мелком бизнесе.

Бюджетник Лада Гранта превратили в фургон

Бюджетник Лада Гранта превратили в фургон

lux-f.ru

Правда, сложно судить, насколько это практично. Ведь для дома на колесах в таком фургоне слишком мало места. Тем не менее, производитель почему-то все же предлагает такую опцию, надеясь на немногочисленный спрос.

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Фургоны представляют собой установленные на шасси отсеки, выполненные из пластика. Вопросы вызывает и цена, которая ставит под сомнение рыночный успех этих модификаций. Например, сам по себе ВИС Гранта (шасси и водительская кабина) стоит в два раза дороже стандартного седана, который предлагает места для пяти пассажиров и багажник.

Фургон Лада Нива на базе ВИС-2346

Фургон Лада Нива на базе ВИС-2346

lux-f.ru

Лада Нива от Lux Form

Лада Нива от Lux Form

lux-f.ru

При этом непосредственно доработка от Lux Form обойдется в три раза дороже (в стандартной модификации без дополнительного оборудования) – около 18 000 долларов. Доработанная ВИС Нива окажется еще дороже. Даже странно, что эти версии делал не АвтоВАЗ.

Стандартная Lada Granta стоит от $6000

Стандартная Lada Granta стоит от $6000

lada.ru

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что АвтоВАЗ объявил для обновленной Лада Нива нескромную цену.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
новости новые авто авто ВАЗ бюджетный автомобиль
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