Купленную за $1500 Mazda превратили в автомобиль мечты

Mazda RX-7 – культовый спортивный автомобиль в истории японского производителя. Вот уже как свыше 20 лет он является машиной мечты для многих фанатов марки и главным героем дрифт и тюнинг-шоу. Один из американцев купил себе такую RX-7 и превратил ее в настоящий шедевр автомобильного искусства.

Необычную историю машины поведал YouTube-канал Hoonigan AutoFocus.

Mazda, которую купили за $1500 и превратили в авто мечты. Скриншот видео

Героем видео является Mazda RX-7 (FD) третьего поколения, запущенная в производство в 1992 году. Этот автомобиль оснащался легендарным 1,3-литровым роторным мотором, который в паре с "механикой" выдавал 265 л.с., а в случае с АКПП – 255 л.с. (280 л.с. после фейслифтинга 1996 года).

Mazda, которую купили за $1500 и превратили в авто мечты. Скриншот видео

Конкретно эту RX-7 владелец купил во время прохождения военной службы в Японии в 2013 году, после чего импортировал авто на свою родину в США. Мазда обошлась ему всего в 1500 долларов, несмотря на то, что была полностью работоспособна.

Уже в Америке хозяин взялся за модернизацию спорткара – доработка прошла под вдохновением японской и американской школ тюнинга. На RX-7 заменили почти все элементы кузова, включая бамперы, пороги, капот, рамку обода и элероны на крышке багажника.

Кроме того, машину окрасили в фирменный цвет Honda CR-Z – насыщенный синий.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в американский рейтинг лучших подержанных авто до $5000 вошли исключительно японские модели.