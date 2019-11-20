Купе Lexus лишили крыши: первые фото стильного кабриолета

На автошоу в Лос-Анджелесе состоялась презентация Lexus LC 500 Convertible.

Как стало известно OBOZREVATEL, главной премьерой бренда Lexus на автомобильной выставке в Лос-Анджелесе стал серийный кабриолет LC 500 Convertible. Автомобиль получил мягкий складной верх, который можно заказать в черном или бежевом цвете.

Lexus LC 500 Convertible lexus.com

О появлении в семье Lexus флагманского кабриолета давно ходили слухи. И вот к своему 30-летию компания подготовила стильный и элегантный подарок. Автомобиль имеет классическую компоновку с передним расположением двигателя и приводом на заднюю ось.

Lexus LC 500 Convertible lexus.com

По словам создателей, новинка ничем не уступает по своим скоростным и динамическим характеристикам родственному купе LC 500. Под капотом новинки расположился 5-литровый V8, который работает в паре с инновационной 10-ступенчатой автоматической коробкой передач Direct-Shift. Атмосферный мотор с непосредственным впрыском развивает 471 лошадиных сил, а крутящий момент достигает 540 Нм.

Lexus LC 500 Convertible lexus.com

Сложить многослойный мягкий верх можно на скорости до 50 км/ч, а сам процесс превращения купе в кабриолет занимает 15 секунд. За счет усиления кузова новинка "поправилась" на 80 кг.

Lexus LC 500 Convertible lexus.com

Для новинки подготовили новую систему вентиляции и кондиционирования воздуха, которая делает максимально комфортным езду с открытым верхом. Кроме того, кабриолет оснащается дефлекторами из прозрачного поликарбоната и защитным задним экраном, уменьшающим шум в салоне на высоких скоростях.

Lexus LC 500 Convertible lexus.com

Немало интересного можно обнаружить в интерьере LC 500 Convertible. Особой гордостью создателей стала новая мультимедийная система 10,3-дюймовым экраном высокого разрешения и полным комплектом функций для коммуникации и взаимодействия со смартфоном. Кроме того, салон украсили легкосплавные педали, фоновая подсветка и высококачественная отделка из кожи.

Lexus LC 500 Convertible lexus.com

В соответствии с флагманским статусом, кабриолет получил полный пакет систем активной безопасности. Он включает систему слежения за дорожной разметкой и контроля положения в полосе, адаптивный круиз-контроль, интеллектуальню светотехнику с функцией автоматического переключения света, систему контроля за слепыми зонами при движении задним ходом и другие электронные "помощники".

Lexus LC 500 Convertible lexus.com

Продажи Lexus LC 500 Convertible в США стартуют летом будущего года.

Как писал ранее OBOZREVATEL, на автошоу в Токио компания Lexus показала свое видение автомобиля будущего.

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