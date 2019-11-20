Главная Новости
20 ноября • обновлено в 14:50
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

Купе Lexus лишили крыши: первые фото стильного кабриолета

779
Читать материал на украинском

На автошоу в Лос-Анджелесе состоялась презентация Lexus LC 500 Convertible.

Как стало известно OBOZREVATEL, главной премьерой бренда Lexus на автомобильной выставке в Лос-Анджелесе стал серийный кабриолет LC 500 Convertible. Автомобиль получил мягкий складной верх, который можно заказать в черном или бежевом цвете.

Lexus LC 500 Convertible

Lexus LC 500 Convertible

lexus.com

Новости
Лучше чем Toyota Camry: новый седан удивил характеристиками

О появлении в семье Lexus флагманского кабриолета давно ходили слухи. И вот к своему 30-летию компания подготовила стильный и элегантный подарок. Автомобиль имеет классическую компоновку с передним расположением двигателя и приводом на заднюю ось.

Lexus LC 500 Convertible

Lexus LC 500 Convertible

lexus.com

По словам создателей, новинка ничем не уступает по своим скоростным и динамическим характеристикам родственному купе LC 500. Под капотом новинки расположился 5-литровый V8, который работает в паре с инновационной 10-ступенчатой автоматической коробкой передач Direct-Shift. Атмосферный мотор с непосредственным впрыском развивает 471 лошадиных сил, а крутящий момент достигает 540 Нм.

Lexus LC 500 Convertible

Lexus LC 500 Convertible

lexus.com

Сложить многослойный мягкий верх можно на скорости до 50 км/ч, а сам процесс превращения купе в кабриолет занимает 15 секунд. За счет усиления кузова новинка "поправилась" на 80 кг.

Lexus LC 500 Convertible

Lexus LC 500 Convertible

lexus.com

Для новинки подготовили новую систему вентиляции и кондиционирования воздуха, которая делает максимально комфортным езду с открытым верхом. Кроме того, кабриолет оснащается дефлекторами из прозрачного поликарбоната и защитным задним экраном, уменьшающим шум в салоне на высоких скоростях.

Lexus LC 500 Convertible

Lexus LC 500 Convertible

lexus.com

Немало интересного можно обнаружить в интерьере LC 500 Convertible. Особой гордостью создателей стала новая мультимедийная система 10,3-дюймовым экраном высокого разрешения и полным комплектом функций для коммуникации и взаимодействия со смартфоном. Кроме того, салон украсили легкосплавные педали, фоновая подсветка и высококачественная отделка из кожи.

Lexus LC 500 Convertible

Lexus LC 500 Convertible

lexus.com

Новости
Полеты на метле, роботы и автопилоты: чем удивила Toyota на Токийском автосалоне

В соответствии с флагманским статусом, кабриолет получил полный пакет систем активной безопасности. Он включает систему слежения за дорожной разметкой и контроля положения в полосе, адаптивный круиз-контроль, интеллектуальню светотехнику с функцией автоматического переключения света, систему контроля за слепыми зонами при движении задним ходом и другие электронные "помощники".

Lexus LC 500 Convertible

Lexus LC 500 Convertible

lexus.com

Продажи Lexus LC 500 Convertible в США стартуют летом будущего года.

Как писал ранее OBOZREVATEL, на автошоу в Токио компания Lexus показала свое видение автомобиля будущего.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Сергей Иванов Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
США Лос-Анджелес
Теги
новости авто Lexus
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги