Найдено кладбище с культовыми спорткарами и электромобилями

На украинских свалках можно найти разве что старые советские авто и списанные машины на еврономерах. А вот в других странах на автомобильных кладбищах порою встречаются весьма интересные экземпляры.

Яркий тому пример – свалка в Гонконге, о которой рассказало издание Jalopnik на своем YouTube-канале. Как оказалась, на этой китайской площадке хранятся культовые споткары, но что ещё более удивительно – электрокары местного производства (это действительно необычно, если учесть, что EV – сравнительно новый вид транспорта).

Свалка с культовыми авто и электрокарами Скриншот видео

Например, среди найденных автомобилей оказался Lotus Elise (к сожалению, он пострадал от пожара), Subaru WRX STI, Toyota Supra и GT86 и даже Nissan Skyline GT-R. Более того, тут даже затесалось редкое купе Mitsubishi FTO.

Свалка с культовыми авто и электрокарами Скриншот видео

Свалка с культовыми авто и электрокарами Скриншот видео

Свалка с культовыми авто и электрокарами Скриншот видео

Одним из объяснений, почему столь крутые авто списали преждевременно, является тот факт, что в Гонконге установлены большие штрафы за непройденный техосмотр. Поэтому иногда владельцам дешевле избавиться от авто, чем ремонтировать его и платить штраф.

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