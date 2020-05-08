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8 мая • обновлено в 13:17
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Крышу долой: Lamborghini презентовала новый суперкар

1.4т
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Итальянская компания Lamborghini закончила плановое обновление семейства Huracan.

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder

lamborghini.com

Теперь помимо топовых полноприводных купе и родстера, а также моноприводного купе в линейке появился родстер с приводом на заднюю ось.

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder

lamborghini.com

За основу для модели взяли заднеприводное купе Huracan Evo RWD. Автомобиль оснащается 5,2-литровым атмосферным V10, показатели которого увеличили с 580 л.с. и 540 Нм до 610 л.с. и 560 Нм.

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder

lamborghini.com

За счет этого спайдер способен разгоняться до 100 км/ч за 3,5 секунды (-0,1 с), а максимальная скорость выросла с 319 до 324 км/ч.

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder

lamborghini.com

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder

lamborghini.com

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder

lamborghini.com

От своего полноприводного родственника новинка отличается элементами обвеса, а также 19-дюймовыми дисками. В качестве опции предлагается снабдить спорткар 20-дюймовыми дисками и карбоно-керамическими тормозами.

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder

lamborghini.com

Мягкий верх может подниматься и опускаться на скорости до 50 км/ч, а сама операция занимает 17 секунд.

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder

lamborghini.com

Первые покупатели получат Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder предстоящим летом. Стоимость новинки в Европе без учета налогов стартует с отметки 176 тысяч евро.

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder

lamborghini.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, японское ателье предложила обвес, превращающий Toyota RAV4 в Lamborghini Urus

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Италия
Теги
Lamborghini новые авто новости авто суперкар
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