Круче Accent и не хуже Sonata: новый Hyundai показался на фото

За шесть поколений и 30 лет существования модель Hyundai Elantra успела полюбиться покупателям. Новую генерацию уже заметили в ходе испытаний.

Как выяснил OBOZREVATEL, новая Hyundai Elantra 2021 будет представлена позже в этом году. Это значит, что автомобиль проходит завершающий этап дорожных тестов, которые на данный момент проходят в Швеции под влиянием низких температур.

Даже сквозь камуфляж можно разглядеть новую решетку Hyundai Elantra 2021 carscoops.com

Собственно, кузов "Хюндай Элантра 2021" также полностью готов, однако сейчас производитель, конечно, скрывает дизайн под плотным камуфляжем. Но несмотря на маскировку, мы можем сделать вывод, что новая модель кардинально изменится относительно предшественника.

В модельном ряду компактный седан Hyundai Elantra находится между бюджетным Hyundai Accent и крупной Hyundai Sonata. Последняя сменила поколение в прошлом году. Именно новая "Хюндай Соната 2020" станет прототипом дизайна для Elantra седьмой генерации.

Седан Hyundai Elantra прибавит в размерах carscoops.com

Новая Hyundai Elantra 2021 проходит тесты в Швеции carscoops.com

Об этом в первую очередь свидетельствуют широкая передняя решетка необычной формы и вертикальные воздухозаборники в бампере. В целом профиль также напоминает старшую модель. Мы ожидаем, что и сзади новинка будет похожа на Sonata с ее объединенными светодиодной полоской фонарями. Это создаст элегантный и в то же время спортивный облик.

Новая Hyundai Elantra будет отличаться от прежней модели hyundai.com

Внимание привлекают эффектные колесные диски на низкопрофильной резине. Возможно, Hyundai Elantra 2021 получит агрессивную стилизованную модификацию N Line или даже полноценный спортивный вариант с мощным двигателем приблизительно на 300 л.с.

В 2019 году новая Hyundai Sonata продемонстрировала свой необычный дизайн hyundai.com

Корму Hyundai Elantra 2021 выполнят в стиле Sonata hyundai.com

По неподтвержденной информации, в модельную линейку войдет и подзаряжаемый гибрид Элантра. Наверняка в скором времени о новинке появится больше данных. На рынке новая модель Hyundai будет соперничать с такими авто, как Skoda Octavia и седан Ford Focus.

Skoda Octavia – один из сильнейших представителей С-класса skoda-auto.com

Еще один соперник Hyundai Elantra – седан "Форд Фокус" ford.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Hyundai уже вывел на тесты свою самую неожиданную модель, которая позволит войти корейской компании в новый для себя сегмент.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!