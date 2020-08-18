Кроссовер Hyundai Tucson 2021 показали на новых фото

До конца года мы увидим новый кроссовер Hyundai Tucson четвертого поколения и узнаем все подробности о нем. Пока у нас есть возможность изучить довольно правдоподобный вариант дизайна.

Художник подготовил свой взгляд на внешность компактного кроссовера, но основал свою работу на шпионских фото и на дизайне прошлогоднего концепта Hyundai Vision T. Именно этот прототип является предвестником нового Hyundai Tucson 2021 модельного года.

Автомобиль получит сложный рельеф кузовных панелей, а необычные выштамповки по бокам (на дверях и крыльях) сделают его похожим на Lamborghini Urus. Спереди появится крупная решетка с необычным рисунком и узкие фары. При этом светотехника окажется двухуровневой.

Hyundai Vision T – предвестник нового Tucson. Фото: kolesa.ru

Новинка будет немного напоминать Lamborghini Urus из-за необычного рельефа по бокам. Фото: Lamborghini

Силуэт станет немного динамичнее, а крышу визуально "отсоединят" от кузова – очень актуальный прием в автомобильном дизайне, особенно в случае кроссоверов. Задние фонари получат совершенно новую форму и будут соединены тонкой светодиодной полоской.

Кроссовер Hyundai Tucson 2021 внешне не будет похож на предшественника. Фото: kolesa.ru

Как рассказывал OBOZREVATEL ранее, в одном из дилерских центров Hyundai появился необычный сотрудник – им оказалась бездомная собака, которая теперь официально там работает.

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