Кроссовер BMW X2 научился расходовать меньше 2 л/100 км

Ниша плагин-гибридных кроссоверов пополнилась новой моделью. На этот раз постаралась компания BMW, которая электрифицировала кроссовер X2.

Как выяснил OBOZREVATEL, новый подзаряжаемый гибрид БМВ получил название X2 xDrive25e, при этом технически он аналогичен кроссу X1 xDrive25e, который дебютировал осенью прошлого года.

BMW X2 xDrive25e press.bmwgroup.com

Таким образом, новинку оснастили 1,5-литровым бензиновым турбомоторорм на 125 л.с. (220 Нм), 95-сильным электродвигателем (165 Нм) и литий-ионной батареей емкостью 10 кВтч. Совокупная отдача такой установки – 220 л.с. мощности и 385 Нм крутящего момента. Естественно, такой BMW может передвигаться на одной электротяге.

BMW X2 xDrive25e press.bmwgroup.com

Эксплуатационные характеристики у BMW X2 xDrive25e следующие:

разгон до 100 км/ч: 6,8 сек;

максимальная скорость в гибридном режиме: 195 км/ч;

максимальная скорость в электрическом режиме: 135 км/ч;

электрический запас хода: 57 км;

время зарядки батареи от бытовой сети: 5 ч;

время зарядки от фирменной станции Wallbox: 3,2 часа;

средний расход топлива: 1,9 л/100 км по циклу WLTP.

BMW X2 xDrive25e press.bmwgroup.com

BMW X2 xDrive25e press.bmwgroup.com

BMW X2 xDrive25e press.bmwgroup.com

В базовое оснащение BMW X2 xDrive25e вошли двухзонный климат-контроль и BMW ConnectedDrive с консьерж-сервисом.

В продаже новинка появится в ближайшие месяцы.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, похожий кроссовер показал Mercedes – с расходом 1.3 л на 100 км.

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