Главная Новости
23 марта • обновлено в 12:05
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

Коронавирус отступает: китайские заводы Volvo снова заработали

1.4т
Читать материал на украинском

Компания Volvo возвращается к производству легковых автомобилей на четырех китайский заводах, а вот другие производственные площадки по всему миру уходят на карантин.

Об этом сообщает пресс-служба компании. После длительного перерыва компания Volvo вновь открыла 4 завода в Китае. Оживление в местных автосалонах означает, что ситуация на китайском автомобильном рынке нормализуется.

Китайские заводы Volvo снова заработали

Китайские заводы Volvo снова заработали

media.volvocars.com

В то же время, европейские и американские предприятия закрываются на карантин. В частности, бельгийский завод Volvo Cars прекращает функционирование до 5 апреля, шведские и американские заводы останавливают работу с 26 марта по 14 апреля. Офисные работники перейдут на удаленный режим работы с 26 марта, их рабочее время будет сокращено. Ограничительные меры коснулись заводов по производству автомобилей Volvo в Торсланде, Скевде и Улуфстреме (Швеция), Южной Каролине (США).

Китайские заводы Volvo снова заработали

Китайские заводы Volvo снова заработали

media.volvocars.com

В Украине в компании Volvo принимают все возможные меры по сдерживанию распространения вируса COVID-19. Дилерские центры используют все возможные технологии связи, чтобы при необходимости показать новый автомобиль онлайн или провести видеосвязь с механиком при обслуживании авто. В то же время услуги Volvo Roadside Assistance в экстренной ситуации на дороге предоставляются в стандартном режиме.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как ситуация с коронавирусом повлияла на работу американских и украинских автомобильных дилеров.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Китай
Теги
Volvo авто новости
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Новости

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги