Коронавирус отступает: китайские заводы Volvo снова заработали

Компания Volvo возвращается к производству легковых автомобилей на четырех китайский заводах, а вот другие производственные площадки по всему миру уходят на карантин.

Об этом сообщает пресс-служба компании. После длительного перерыва компания Volvo вновь открыла 4 завода в Китае. Оживление в местных автосалонах означает, что ситуация на китайском автомобильном рынке нормализуется.

Китайские заводы Volvo снова заработали media.volvocars.com

В то же время, европейские и американские предприятия закрываются на карантин. В частности, бельгийский завод Volvo Cars прекращает функционирование до 5 апреля, шведские и американские заводы останавливают работу с 26 марта по 14 апреля. Офисные работники перейдут на удаленный режим работы с 26 марта, их рабочее время будет сокращено. Ограничительные меры коснулись заводов по производству автомобилей Volvo в Торсланде, Скевде и Улуфстреме (Швеция), Южной Каролине (США).

Китайские заводы Volvo снова заработали media.volvocars.com

В Украине в компании Volvo принимают все возможные меры по сдерживанию распространения вируса COVID-19. Дилерские центры используют все возможные технологии связи, чтобы при необходимости показать новый автомобиль онлайн или провести видеосвязь с механиком при обслуживании авто. В то же время услуги Volvo Roadside Assistance в экстренной ситуации на дороге предоставляются в стандартном режиме.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как ситуация с коронавирусом повлияла на работу американских и украинских автомобильных дилеров.

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