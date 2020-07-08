Компания Skoda поделилась ценами на новый Kamiq

Компания Skoda рассказала о ценах и комплектациях нового компактного кроссовера Skoda Kamiq, продажи которого недавно стартовали в Украине.

Самый маленький представитель семейства кроссоверов Skoda предлагается в трех комплектациях: Active, Ambition и Style. Кроме того, последние две предлагаются в трех вариантах наполнения.

2021 Skoda Kamiq. Фото: skoda-storyboard.com

Линейка силовых агрегатов, доступных для Kamiq в Украине включает 110-сильный атмосферный мотор 1.6 MPI, 115-сильный бензиновый турбомотор TSI объемом 1 литр, а также 115-сильный турбодизель TDI аналогичной мощности. Для базовой 110-сильной версии доступны 5-ступенчатая "Механика" или 6-диапазонный "автомат". Модели с турбированными моторами оснащаются 6-ступенчатой МКП или 7-скоростной роботизированной КП DSG с двойным сцеплением.

2021 Skoda Kamiq. Фото: skoda-storyboard.com

Стартовая цена Kamiq со 110-сильным мотором и МКП в комплектации Active – 463 195 грн., а самую дорогую и максимально укомплектованную версию оценили в 763 416 грн.

2021 Skoda Kamiq. Фото: skoda-storyboard.com

С ценами и полным перечнем всех возможных дополнительных опций можно ознакомиться на сайте или в официальных дилерских центрах SKODA в Украине.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в дилерской сети действуют специальные цены на кроссоверы Skoda Kodiaq и Karoq.