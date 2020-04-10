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10 апреля • обновлено в 17:14
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Китайцы создали свой лучший внедорожник — появились первые фото

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Внедорожник Great Wall Hover готовится сменить поколение. Мы уже знаем, как будет выглядеть новинка, благодаря фото, просочившимся в сеть. Китайский внедорожник приятно удивил дизайном!

Первому поколению модели уже исполнилось 15 лет. При этом автомобиль является лицензионной (и перелицованной) копией японского Isuzu Axiom, который появился в 2000 году. Так что, фактически, этой конструкции уже два десятка лет.

Новый китайский внедорожник получит брутальный дизайн

Новый китайский внедорожник получит брутальный дизайн

autohome.com.cn

Стоит отметить, что для китайских моделей, чей жизненный цикл намного короче европейских 5-6 лет, очень необычно так надолго задерживаться на конвейере. Этому способствовали относительно демократичная цена, надежность и внедорожные возможности. Но автомобиль все же устарел.

Теперь мы можем посмотреть на внедорожник Great Wall Hover 2021 модельного года. Сразу видно, что дизайнеры решили полностью пересмотреть стилистику модели. Китайский автомобиль теперь выглядит очень брутально.

Новый китайский внедорожник получит брутальный дизайн

Новый китайский внедорожник получит брутальный дизайн

autohome.com.cn

Новый китайский внедорожник получит брутальный дизайн

Новый китайский внедорожник получит брутальный дизайн

autohome.com.cn

В дизайне заметны некоторые отсылки к классическим внедорожникам вроде Suzuki Jimny, Mercedes G-class, Jeep, Ford Bronco и старых Toyota Land Cruiser. Но в целом новинка выглядит самобытно и никого не копирует.

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Несмотря на использование крупных элементов простой формы (передняя решетка и оформление фар), облик получился довольно современным благодаря кузову с бионическими мотивами. Можно сделать вывод, что в компании планируют во второй раз провернуть трюк со своим долгожителем, ведь такой "традиционный" дизайн не позволит внедорожнику быстро устареть.

Great Wall Hover появился в 2005 году

Great Wall Hover появился в 2005 году

gwm-global.com

Great Wall Hover/Haval H5 основан на Isuzu Axiom

Great Wall Hover/Haval H5 основан на Isuzu Axiom

isuzu.com

Новый Great Wall Hover, как ожидается, сохранит рамную конструкцию. Это позволяет надеяться на внедорожный потенциал автомобиля, к тому же полноприводная трансмиссия также останется. Эта модель известна и под другим именем – Haval H5. Судя по фото, эти эмблемы на модели сохранятся. Премьера Haval H5 2021 состоится позже в этом году.

Как рассказывал OBOZREVATEL, китайцы создали новый кроссовер на базе компактного Peugeot 208.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
Great Wall внедорожник бюджетный автомобиль китайский автомобиль новые авто авто
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