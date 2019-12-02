Главная Новости
2 декабря • обновлено в 16:44
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

Kia XCeed завоевал престижную награду

761
Читать материал на украинском

Кроссовер Kia XCeed получил престижную награду "Золотой руль" авторитетного немецкого автомобильного издания Auto Bild.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Kia XCeed стал лучшим в категории автомобилей стоимостью до 35 тысяч евро. Самый молодой представитель семьи Kia удостоился самой престижной автомобильной премии Германии – "Золотой руль", ежегодно вручаемой авторитетным изданием Auto Bild. Новинка опередила 58 конкурентов по таким показателям, как стоимость, оснащение, гарантийные условия, впечатления от вождения и расходы на эксплуатацию.

Kia XCeed

Kia XCeed

kia.com

Новости
Компактный кроссовер Kia Seltos получил экстремальные версии
Kia XCeed стал первым кроссовером в линейке модели Ceed третьего поколения

Kia XCeed стал первым кроссовером в линейке модели Ceed третьего поколения

kia.com

Напомним, что Kia XCeed стал первым кроссовером в линейке модели Ceed третьего поколения. Ранее XCeed убедительно победил VW T-Roc в сравнительном тесте Auto Bild. А всего с момента своего дебюта представители третьего поколения семейства – Ceed, Proceed и XCeed – выиграли около 20 сравнительных тестов, проведенных отраслевыми изданиями.

Kia XCeed

Kia XCeed

kia.com

Kia Ceed также завоевал "бронзу" в конкурсе "Европейский автомобиль года 2019", уступив электрическому кроссоверу Jaguar I-Pace и спорткару Renault Alpine A110.

Европейские продажи третьего поколения Ceed удвоились в 2019 году и за период январь-октябрь составили 92 050 единиц против 49 868, реализованных в прошлом году. Отметим, что и в Украине модель Kia Ceed удерживает вторую позицию после безусловного лидера рынка – Kia Sportage.

Kia Ceed также завоевал "бронзу" в конкурсе "Европейский автомобиль года 2019", уступив электрическому кроссоверу Jaguar I-Pace и спорткару Renault Alpine A110

Kia Ceed также завоевал "бронзу" в конкурсе "Европейский автомобиль года 2019", уступив электрическому кроссоверу Jaguar I-Pace и спорткару Renault Alpine A110

kia.com

Новости
Потрясающий дизайн: первые фото Kia Optima 2020

Напомним, что премия "Золотой руль" (Das Goldene Lenkrad) вручается ежегодно с 1976 года лучшим новым автомобилям, поступившим в продажу на протяжении 12 месяцев. Премия включает две категории редакционных наград: награды "Лучший автомобиль" и специальную премию "Лучшая инновация".

Kia XCeed

Kia XCeed

kia.com

Kia XCeed

Kia XCeed

kia.com

Kia XCeed

Kia XCeed

kia.com

Читатели Auto Bild и Bild am Sonntag выбирают трех финалистов в каждом из семи классов транспортных средств (субкомпактные автомобили, компактные автомобили, авто среднего и премиального классов, компактные кроссоверы, среднеразмерные кроссоверы, большие SUV и спортивные автомобили), которые тестируются жюри на трассе DEKRA Lausitzring.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Kia готовит новый кроссовер.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Германия
Теги
кроссовер Kia новости авто Volkswagen
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги