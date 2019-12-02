Kia XCeed завоевал престижную награду

Кроссовер Kia XCeed получил престижную награду "Золотой руль" авторитетного немецкого автомобильного издания Auto Bild.
Об этом сообщает пресс-служба компании. Kia XCeed стал лучшим в категории автомобилей стоимостью до 35 тысяч евро. Самый молодой представитель семьи Kia удостоился самой престижной автомобильной премии Германии – "Золотой руль", ежегодно вручаемой авторитетным изданием Auto Bild. Новинка опередила 58 конкурентов по таким показателям, как стоимость, оснащение, гарантийные условия, впечатления от вождения и расходы на эксплуатацию.
Kia XCeed
kia.com
Kia XCeed стал первым кроссовером в линейке модели Ceed третьего поколения
kia.com
Напомним, что Kia XCeed стал первым кроссовером в линейке модели Ceed третьего поколения. Ранее XCeed убедительно победил VW T-Roc в сравнительном тесте Auto Bild. А всего с момента своего дебюта представители третьего поколения семейства – Ceed, Proceed и XCeed – выиграли около 20 сравнительных тестов, проведенных отраслевыми изданиями.
Kia XCeed
kia.com
Kia Ceed также завоевал "бронзу" в конкурсе "Европейский автомобиль года 2019", уступив электрическому кроссоверу Jaguar I-Pace и спорткару Renault Alpine A110.
Европейские продажи третьего поколения Ceed удвоились в 2019 году и за период январь-октябрь составили 92 050 единиц против 49 868, реализованных в прошлом году. Отметим, что и в Украине модель Kia Ceed удерживает вторую позицию после безусловного лидера рынка – Kia Sportage.
Kia Ceed также завоевал "бронзу" в конкурсе "Европейский автомобиль года 2019", уступив электрическому кроссоверу Jaguar I-Pace и спорткару Renault Alpine A110
kia.com
Напомним, что премия "Золотой руль" (Das Goldene Lenkrad) вручается ежегодно с 1976 года лучшим новым автомобилям, поступившим в продажу на протяжении 12 месяцев. Премия включает две категории редакционных наград: награды "Лучший автомобиль" и специальную премию "Лучшая инновация".
Kia XCeed
kia.com
Kia XCeed
kia.com
Kia XCeed
kia.com
Читатели Auto Bild и Bild am Sonntag выбирают трех финалистов в каждом из семи классов транспортных средств (субкомпактные автомобили, компактные автомобили, авто среднего и премиального классов, компактные кроссоверы, среднеразмерные кроссоверы, большие SUV и спортивные автомобили), которые тестируются жюри на трассе DEKRA Lausitzring.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Kia готовит новый кроссовер.
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