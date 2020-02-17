Kia Sorento 2021: появились первые официальные фото и детали

Компания Kia опубликовала первые официальные изображения нового Sorento 2021. Кроме того, незадолго до премьеры новинки производитель поделился кое-какими деталями о предстоящем SUV.

Представленные фотографии подтверждают подлинность ранее опубликованных шпионских фото нового Sorento и дополняют распространенные производителем тизеры, которые, среди прочего, публиковал и OBOZREVATEL. На них мы видим совершенно новый кроссовер – более эффектный и современный, нежели актуальная модель.

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

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Как заявили в Kia, у нового Sorento 2021 удлиненная колесная база и укороченные передний и задний свесы. Спереди новинка выделяется новой радиаторной решёткой "нос тигра", которая плавно перетекает в фары и светодиодные ДХО, в профиль – серебряными акцентами на передних стойках (в районе лонжеронов) и "острыми" окошками задних стоек, а сзади – вертикальным фонарями и крупным шильдом "Sorento".

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Интерьер также был полностью переделан. Здесь Kia Sorento 2021 примечателен сдвоенным блоком крупных экранов: левый (12,3 дюйма) служит приборным щитком, а правый (10,25 дюйма) – тачскрином мультимедиа. Конкретно эта версия модели обладает двухцветным оформлением салона.

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Технические характеристики Kia Sorento 2021 производитель по-прежнему держит в секрете, но точно известно, что наряду с бензиновыми и дизельными версиями кроссовер впервые будет предлагаться в модификации подзаряжаемый в гибрид. Полную информацию о новинке мы узнаем совсем скоро: 3 марта, когда её представят на Женевском автосалоне 2020.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, европейцы высоко оценили новый кроссовер Kia (не Sorento).

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