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17 февраля • обновлено в 10:09
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Kia Sorento 2021: появились первые официальные фото и детали

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Компания Kia опубликовала первые официальные изображения нового Sorento 2021. Кроме того, незадолго до премьеры новинки производитель поделился кое-какими деталями о предстоящем SUV.

Представленные фотографии подтверждают подлинность ранее опубликованных шпионских фото нового Sorento и дополняют распространенные производителем тизеры, которые, среди прочего, публиковал и OBOZREVATEL. На них мы видим совершенно новый кроссовер – более эффектный и современный, нежели актуальная модель.

Kia Sorento 2021

Kia Sorento 2021

kianewscenter.com

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Как заявили в Kia, у нового Sorento 2021 удлиненная колесная база и укороченные передний и задний свесы. Спереди новинка выделяется новой радиаторной решёткой "нос тигра", которая плавно перетекает в фары и светодиодные ДХО, в профиль – серебряными акцентами на передних стойках (в районе лонжеронов) и "острыми" окошками задних стоек, а сзади – вертикальным фонарями и крупным шильдом "Sorento".

Kia Sorento 2021

Kia Sorento 2021

kianewscenter.com

Интерьер также был полностью переделан. Здесь Kia Sorento 2021 примечателен сдвоенным блоком крупных экранов: левый (12,3 дюйма) служит приборным щитком, а правый (10,25 дюйма) – тачскрином мультимедиа. Конкретно эта версия модели обладает двухцветным оформлением салона.

Kia Sorento 2021

Kia Sorento 2021

kianewscenter.com

Kia Sorento 2021

Kia Sorento 2021

kianewscenter.com

Технические характеристики Kia Sorento 2021 производитель по-прежнему держит в секрете, но точно известно, что наряду с бензиновыми и дизельными версиями кроссовер впервые будет предлагаться в модификации подзаряжаемый в гибрид. Полную информацию о новинке мы узнаем совсем скоро: 3 марта, когда её представят на Женевском автосалоне 2020.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, европейцы высоко оценили новый кроссовер Kia (не Sorento).

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Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
Kia новые авто
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