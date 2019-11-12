Kia показала убийцу Toyota Camry

Корейский производитель раскрыл информацию о новом бизнес-седан Kia K5, известном на других рынках как Kia Optima.

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе компании. Новый бизнес-седан от Kia получил яркую внешность, увеличенную колесную базу и широкий пакет опций.

Kia K5/Optima kia.com

По сравнению с предшественником, новинка выросла в длину на 50 мм (4905 мм) и в ширину на 25 мм (1860 мм). Величина колесной базы Kia K5 составила 2850 мм. В результате модель стала крупнее своего главного конкурента Toyota Camry (длина – 4885 мм, база – 2825 мм). За счет изменения пропорций и уменьшения высоты кузова на 20 мм (1445мм) автомобиль стал выглядеть более динамично и спортивно.

Kia K5 выделяется стильной радиаторной решеткой и фарами причудливой формы со светодиодными "зигзагами" дневных ходовых огней. Капот стал более рельефным, а передний бампер получил резко очерченные формы. Зеркала переместились на дверные панели, как у Kia Stinger.

В качестве опции Kia K5/Optima получит панорамную стеклянную крышу kia.com

От своего более крупного собрата Kia K7 (Cadenza) новинка унаследовала оригинальные задние фонари в виде светодиодной ленты. Хромированный декор украшает не только задние стойки, но и опоясывает нижнюю часть заднего стекла.

Kia K5/Optima kia.com

Ожидается, что новинка получит атмосферный 2-литровый мотор и турбированный двигатель 1.6 T-GDI нового семейства Smartstream. Также Kia К5 получит версию с ГБО и гибридную модификацию. В паре с этими моторами будут трудиться 6- и 8-ступенчатые "автоматы".

Салон Kia K5/Optima выглядит строго и лаконично kia.com

Для K5 будут предложен большой выбор новых легкосплавных колесных дисков размерностью от 16 до 19 дисков различных цветов и рисунков. Дебют на "домашнем" рынке запланирован на декабрь нынешнего года.

Сзади Kia K5/Optima украсили оригинальные светодиодные фонари kia.com

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания Toyota представила мощную спортивную версию популярного бизнес-седана.

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