Kia показала улучшенного соперника Toyota Land Cruiser

Внедорожник Kia Mohave Gravity – крутой вездеход для соперничества с Toyota Land Cruiser и родственным Lexus LX. В соперники корейской модели также можно записать новый Nissan Patrol.

Рамный внедорожник Kia Mohave (на некоторых рынках представлен под именем Borrego) появился в 2008 году. В 2019-м машину глубоко модернизировали, благодаря чему модель можно даже назвать автомобилем второй генерации. Но топовая версия Gravity пошла еще дальше.

Новый внедорожник Kia Mohave Gravity kia.com

Снаружи такой внедорожник отличается от стандартного обновленного SUV другой передней решеткой и 20-дюймовыми затемненными колесными дисками особого дизайна. Обратите внимание, у большого внедорожника Киа на домашнем рынке есть собственная эмблема с названием модели.

Новый внедорожник Kia Mohave Gravity kia.com

Салон Mohave в топовой модификации Gravity получил отделку алькантарой и амбиентную подсветку. Еще новинку можно оборудовать цифровым щитком приборов, центральным сенсорным экраном на 12 дюймов и современными системами активной безопасности вроде слежения за разметкой и автоматического торможения. На выбор доступны 5-, 6- и 7-местная конфигурации салона.

Новый внедорожник Kia Mohave Gravity kia.com

Новый внедорожник Kia Mohave Gravity kia.com

Новый внедорожник Kia Mohave Gravity kia.com

Под капотом – турбированный дизельный двигатель V6 объемом 3 л на 260 л.с. и 560 Нм крутящего момента. Новый Mohave Gravity оценили в стартовые 45,5 тыс. долларов. Главные соперники – Toyota LC 200, Lexus LX и недавно обновленный Nissan Patrol.

Kia Mohave 2008 kia.com

Nissan Patrol 2020 nissan-global.com

Toyota Land Cruiser 200 toyota.com

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