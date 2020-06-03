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3 июня • обновлено в 17:44
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Kia обновила компактный хетчбек Picanto

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Компания Kia показала европейскую версию обновленного городского хэтчбека Picanto. Новинка поступит в салоны официальных дилеров осенью.

2021 Kia Picanto

2021 Kia Picanto

kia.com

Покупателям будут предложены два бензиновых 1-литровых двигателя – 67 и 100-сильный. Также для модели подготовили новую полуавтоматическую "механику", которая станет альтернативой традиционному "автомату".

2021 Kia Picanto Х-Line

2021 Kia Picanto Х-Line

kia.com

На "домашнем" рынке Picanto был известен под именем Morning, а после рестайлинга он получит обозначение Morning Urban. Визуально новинку легко отличить по видоизмененному дизайну передней части с новыми LED-фарами и более агрессивному бамперу. Также изменилась облицовка радиатора, а противотуманные фары получили хромированные оклады.

2021 Kia Picanto Х-Line

2021 Kia Picanto Х-Line

kia.com

2021 Kia Picanto GT-Line

2021 Kia Picanto GT-Line

kia.com

Аналогичным образом изменилось оформление задней части, где можно обнаружить модернизированные фонари с новым светодиодным рисунком, новые горизонтальные рефлекторы и диффузор, в который интегрировали сдвоенные патрубки выхлопной системы. Дополняют картину 16-дюймовые диски с новым рисунком и хромированная отделка окон. Помимо обычной версии покупателям предложат модификацию Х-Line, которая отичается дополнительным защитным обвесом, а также спортивную модификацию GT-Line.

2021 Kia Picanto Х-Line

2021 Kia Picanto Х-Line

kia.com

В салоне появилась обновленная информационно-развлекательная система с 8-дюймовым экраном и возможностью подключения через Bluetooth двух "девайсов", новые материалы и цвета отделки. На шкале приборов появился 4,4-дюймовый дисплей, на который выводится наиболее оперативная информация для водителя.

2021 Kia Picanto

2021 Kia Picanto

kia.com

Для корейских покупателей новинка доступна с одним мотором – атмосферным 75-сильным, который предлагается с 4-ступенчатым "автоматом" или 5-ступенчатой "механикой". Новинку оценили в $9760. Для модели предлагается фирменная гарантия на 7 лет или 160 тысяч км пробега.

2021 Kia Picanto Х-Line

2021 Kia Picanto Х-Line

kia.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Kia готовит бюджетный электромобиль дешевле Renault Sandero.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Южная Корея
Теги
новости авто Kia новые авто
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