Какие б/у авто лучше всего покупать в 2020 году

В США представили список б/у авто, которые рекомендуются к покупке в 2020 году.

Рейтинг был составлен авторитетным американским сайтом по подбору авто iseecars.com. Исследование базируется на основе анализа более чем 20 млн автомобилей, которые были выпущены не позднее 2011 года, при этом за основу брались такие критерии, как надежность, потеря стоимости (за 5 лет с момента первой покупки) и безопасность (не менее 4.0 баллов из 5.0 по итогам краш-тестов Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NTHSA). Также учитывался пробег автомобилей – были исключены те машины, одометры которых показывали более 200 000 миль (320 000 км). Правда, для электромобилей этот порог был намного меньшим – 100 000 миль.

Всего в "турнирную таблицу" лучших вошло 9 автомобилей – по одному победителю в каждом популярном рыночном сегменте. В нем представлены как обычные легковушки, так и электромобили, а также большие внедорожники.

А у одного из автопроизводителей есть большой повод для гордости, поскольку четыре позиции из девяти принадлежат его моделям.

Лучшие б/у авто на 2020 год, которые заняли первое место:

Лучший легковой автомобиль: Honda Civic

Лучший спортивный автомобиль: Ford Mustang

Лучший кроссовер: Toyota 4Runner

Лучший пикап: Toyota Tacoma

Лучший минивэн: Toyota Sienna

Лучший роскошный автомобиль: Lexus ES 350

Лучший роскошный кроссовер: Acura MDX

Лучший EV: Tesla Model S

Лучший гибридный автомобиль: Toyota Prius

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Лучшие б/у авто на 2020 год, которые заняли первое место (слева направо)

Лучшие б/у авто на 2020 год, которые заняли второе место:

Легковой автомобиль: Toyota Corolla

Спортивный автомобиль: Dodge Charger

Кроссовер: Toyota Highlander

Пикап: Honda Ridgeline

Минивэн: Honda Odyssey

Роскошный автомобиль: Mercedes-Benz E-Class

Роскошный кроссовер: Volvo XC90

EV: Chevrolet Volt

Гибридный автомобиль:Toyota Camry Hybrid

Лучшие б/у авто на 2020 год, которые заняли второе место (слева направо)

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