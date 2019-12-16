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16 декабря • обновлено в 14:02
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Какие б/у авто лучше всего покупать в 2020 году

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В США представили список б/у авто, которые рекомендуются к покупке в 2020 году.

Рейтинг был составлен авторитетным американским сайтом по подбору авто iseecars.com. Исследование базируется на основе анализа более чем 20 млн автомобилей, которые были выпущены не позднее 2011 года, при этом за основу брались такие критерии, как надежность, потеря стоимости (за 5 лет с момента первой покупки) и безопасность (не менее 4.0 баллов из 5.0 по итогам краш-тестов Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NTHSA). Также учитывался пробег автомобилей – были исключены те машины, одометры которых показывали более 200 000 миль (320 000 км). Правда, для электромобилей этот порог был намного меньшим – 100 000 миль.

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Всего в "турнирную таблицу" лучших вошло 9 автомобилей – по одному победителю в каждом популярном рыночном сегменте. В нем представлены как обычные легковушки, так и электромобили, а также большие внедорожники.

А у одного из автопроизводителей есть большой повод для гордости, поскольку четыре позиции из девяти принадлежат его моделям.

Лучшие б/у авто на 2020 год, которые заняли первое место:

  • Лучший легковой автомобиль: Honda Civic

  • Лучший спортивный автомобиль: Ford Mustang

  • Лучший кроссовер: Toyota 4Runner

  • Лучший пикап: Toyota Tacoma

  • Лучший минивэн: Toyota Sienna

  • Лучший роскошный автомобиль: Lexus ES 350

  • Лучший роскошный кроссовер: Acura MDX

  • Лучший EV: Tesla Model S

  • Лучший гибридный автомобиль: Toyota Prius

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Лучшие б/у авто на 2020 год, которые заняли первое место (слева направо)

Лучшие б/у авто на 2020 год, которые заняли первое место (слева направо)

Лучшие б/у авто на 2020 год, которые заняли второе место:

  • Легковой автомобиль: Toyota Corolla

  • Спортивный автомобиль: Dodge Charger

  • Кроссовер: Toyota Highlander

  • Пикап: Honda Ridgeline

  • Минивэн: Honda Odyssey

  • Роскошный автомобиль: Mercedes-Benz E-Class

  • Роскошный кроссовер: Volvo XC90

  • EV: Chevrolet Volt

  • Гибридный автомобиль:Toyota Camry Hybrid

Лучшие б/у авто на 2020 год, которые заняли второе место (слева направо)

Лучшие б/у авто на 2020 год, которые заняли второе место (слева направо)

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL:

35-летний Toyota Land Cruiser оценили как новенькую Camry.

Названы авто, которые без ремонта могут проехать более 300 000 км.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
авто рейтинг б/у автомобиль
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