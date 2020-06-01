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1 июня • обновлено в 16:44
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Как взрыв бомбы: черепаха влетела в машину и разбила ее

1.4т
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Недалеко от города Саванна в штате Джорджия (США) произошло необычное ДТП – черепаха влетела в лобовое стекло Hyundai Santa Fe, пробила его и застряла там.

Латония Ларк находилась за рулем своего кроссовера Hyundai Santa Fe, в переднем пассажирском кресле сидел ее брат. Когда женщина увидела стремительно приближающийся к автомобилю предмет, который летел с высокой скоростью, она успела немного замедлиться.

Черепаха врезалась в машину на огромной скорости

Черепаха врезалась в машину на огромной скорости

скриншот видео

По словам Латонии, объект напоминал кирпич, а громкий звук столкновения был похож на взрыв бомбы. По неизвестным причинам черепаха летела над дорогой с высокой скоростью. В итоге животное врезалось в автомобиль, при этом черепаха разбила ветровое стекло и застряла в нем.

Животное застряло в стекле после сильного удара

Животное застряло в стекле после сильного удара

скриншот видео

Скорее всего, животное пыталось пересечь дорогу, но проезжающий впереди транспорт наехал на жесткий панцирь и "запустил в полет" черепаху с помощью движущегося колеса. Различные небольшие объекты на дороге таким образом действительно могут развивать очень высокую скорость.

На поврежденный Hyundai Santa Fe уже установили новое стекло

На поврежденный Hyundai Santa Fe уже установили новое стекло

скриншот видео

Спасти черепаху после сильного столкновения не удалось

Спасти черепаху после сильного столкновения не удалось

скриншот видео

Водитель не пострадала, но пассажира немного задело разлетевшимися осколками. Черепаху доставили в ветеринарную клинику, но, к сожалению, она не выжила.

Ранее OBOZREVATEL показывал видео, на котором любопытный медведь пытался залезть в припаркованный Mercedes – у него почти получилось.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
ДТП животные видео курьез авто
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