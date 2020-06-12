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12 июня • обновлено в 11:40
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Как выглядит б/у Ford за $1700, на котором никто не ездил

2.7т
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Концептуальный Ford Via Ghia – уникальное транспортное средство из 1989 года. Автомобиль отражал визуальное направление, в котором предполагали развивать модельный ряд Форд. Теперь авто продают за $1700.

На сайте Bring a Trailer за машину просят действительно небольшую сумму. Это интернет-аукцион, поэтому в итоге автомобиль могут продать и за большие деньги.

Ford Via 1989 года

Ford Via 1989 года

bringatrailer.com

Ford Via 1989 года

Ford Via 1989 года

bringatrailer.com

Ford Via уже исполнился 31 год, но за это время на машине никто не ездил. Этот экземпляр относится к категории концептов, которые предназначены для ознакомления с дизайном. Силовая установка в таких случаях просто не нужна. Поэтому здесь нет двигателя и КПП.

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У этого необычного Форда нет многих технических компонентов, но кузов и салон проработаны довольно тщательно. Внутри даже есть имитация кнопок, переключателей и рычага КПП.

Ford Via 1989 года

Ford Via 1989 года

bringatrailer.com

Ford Via 1989 года

Ford Via 1989 года

bringatrailer.com

Таким образом, ездить на автомобиле невозможно. Это не транспортное средство в полной мере. Но за небольшую сумму можно стать обладателем уникального концепт-кара, подготовленного в единственном экземпляре.

Ford Via 1989 года

Ford Via 1989 года

bringatrailer.com

Ford Via 1989 года

Ford Via 1989 года

bringatrailer.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал об электромобиле Volkswagen, который отправится к покупателям в неготовом состоянии без части функций.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
Ford б/у автомобиль авто
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