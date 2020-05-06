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6 мая • обновлено в 22:47
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Как в СССР: в Украине нашли новый 30-летний "Москвич"

3.6т
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Украинский блогер Roma Urraco обнаружил новый "Москвич-2141" (АЗЛК-2141) в Никополе. Пробег составляет всего 1996 км. Состояние б/у автомобиля отличное, несмотря на 30-летний возраст.

"Москвич" 1990 года выпуска хорошо сохранился благодаря знакомому сценарию: с момента покупки машину поставили в гараж и почти не эксплуатировали. В итоге советский автомобиль выглядит, как новый.

Новый "Москвич" 1990 года

Новый "Москвич" 1990 года

drive2.ru

Новый "Москвич" 1990 года

Новый "Москвич" 1990 года

drive2.ru

Фактически, он действительно новый, даже несмотря на три десятилетия, которые прошли с момента его производства. В салоне осталась заводская упаковка на креслах, а в комплекте – банка с вишневой краской, инструкция по эксплуатации и даже транзитные номера времен СССР.

Новый "Москвич" 1990 года

Новый "Москвич" 1990 года

drive2.ru

Новый "Москвич" 1990 года

Новый "Москвич" 1990 года

drive2.ru

Новый "Москвич" 1990 года

Новый "Москвич" 1990 года

drive2.ru

Под капотом – двигатель мощностью 71 л.с., который хорошо сохранился и легко завелся, потребовав лишь замены расходников.

Новый "Москвич" 1990 года

Новый "Москвич" 1990 года

drive2.ru

Ранее OBOZREVATEL показывал вишневую "девятку", которую нашли в Украине в 30-летнем возрасте.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
ретро Москвич б/у автомобиль новые авто авто
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